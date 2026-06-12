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Boscoreale, Mercato della Terra con le albicocche vesuviane

Boscoreale, Mercato della Terra con le albicocche vesuviane

Domenica 14 giugno, dalle ore 9 alle ore 13, in piazza Vargas

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Si ripete - come ogni seconda domenica del mese - l'appuntamento con il Mercato della terra - Paniere Vesuviano a Boscoreale, nella centralissima piazza Vargas.

La manifestazione promossa dal Comune di Boscoreale e dalla Condotta Vesuviana Slow-Food si svolgerà domenica 14 giugno dalle ore 9 alle ore 13.

Al centro dei banchetti dei produttori vi saranno le albicocche vesuviane - presidio slow-food, con l’opportunità di prenotare cassette intere.

Non mancheranno i prodotti di stagione come insalate, zucchine, patate e quelli lavorati dagli agricoltori vesuviani nel pieno rispetto del disciplinare slow-food.

La manifestazione di Boscoreale sarà l'occasione per ricordare lo straordinario lavoro fatto da Carlo Petrini il fondatore di Slow -food recentemente scomparso.

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