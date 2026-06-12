Boscoreale, Mercato della Terra con le albicocche vesuviane

Si ripete - come ogni seconda domenica del mese - l'appuntamento con il Mercato della terra - Paniere Vesuviano a Boscoreale, nella centralissima piazza Vargas.
La manifestazione promossa dal Comune di Boscoreale e dalla Condotta Vesuviana Slow-Food si svolgerà domenica 14 giugno dalle ore 9 alle ore 13.
Al centro dei banchetti dei produttori vi saranno le albicocche vesuviane - presidio slow-food, con l’opportunità di prenotare cassette intere.
Non mancheranno i prodotti di stagione come insalate, zucchine, patate e quelli lavorati dagli agricoltori vesuviani nel pieno rispetto del disciplinare slow-food.
La manifestazione di Boscoreale sarà l'occasione per ricordare lo straordinario lavoro fatto da Carlo Petrini il fondatore di Slow -food recentemente scomparso.
Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook