Boscoreale, "Estate Insieme" una giornata dedicata alle famiglie, ai giovani e ai bambini

A cura della Redazione

Si terrà venerdì 17 luglio a Boscoreale la manifestazione “Estate Insieme”, una giornata interamente dedicata alle famiglie, ai giovani e ai bambini.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Boscoreale in sinergia con la Parrocchia Immacolata Concezione, rientra nel cartellone di eventi patrocinati da Città Metropolitana di Napoli.

Il programma della giornata si articolerà in due location centrali del comune, coprendo l'intero pomeriggio e la serata con attività ad ingresso libero e pensate per ogni fascia d'età: dalle ore 17:30 alle 20:30 in piazza Pace si terrà una festa di Animazione per Bambini arricchita da giostre gonfiabili e DJ set.

Dalle ore 20:30 alle 21:30 sempre in piazza Pace spazio alla comicità del duo comico “Gli Svincolati”. Dalle ore 21:30 sul Sacrato della Chiesa Immacolata Concezione la chiusura della giornata con il Trio Napoletano “Napule è ’na canzone”, un viaggio emozionante tra le melodie più celebri della tradizione classica partenopea.