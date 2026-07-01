Boscotrecase, festa dello sport al campo comunale: successo per l'evento della Delegazione Vesuviana CSEN

A cura della Redazione

Una mattinata all'insegna dello sport, della socialità e della partecipazione ha animato sabato 27 giugno il campo sportivo comunale di Boscotrecase, dove la Delegazione Vesuviana CSEN ha organizzato un evento gratuito che ha richiamato numerose società sportive del territorio.

L'iniziativa, promossa in occasione delle fasi finali dei diversi campionati sportivi, ha rappresentato un momento di incontro tra atleti, tecnici, famiglie e appassionati, trasformando l'impianto sportivo in una vera e propria cittadella dello sport.

A fare gli onori di casa è stata la presidente della Delegazione Vesuviana CSEN, Tiziana Buondonno, che insieme al proprio staff ha curato l'organizzazione della manifestazione, accogliendo le associazioni sportive provenienti dall'area vesuviana e coordinando un ricco programma di esibizioni.

Sul campo si sono alternati atleti di Brazilian Jiu-Jitsu, Judo, Karate, Calcio e Ciclismo, offrendo al pubblico dimostrazioni tecniche e momenti di spettacolo. Grande coinvolgimento anche per le performance dedicate alla danza, con le esibizioni di Danza Caraibica, Salsa e Merengue, che hanno contribuito a creare un clima di festa e divertimento.

L'evento ha riscosso un'ampia partecipazione e si è confermato un'importante occasione per promuovere i valori dello sport, dell'inclusione e della sana aggregazione. Un'iniziativa che ha saputo coniugare agonismo e condivisione, valorizzando il ruolo delle associazioni sportive del territorio e rafforzando il legame tra le diverse realtà della zona vesuviana.

Con questa manifestazione, la Delegazione Vesuviana CSEN conferma il proprio impegno nella promozione dello sport come strumento di crescita personale e sociale, favorendo occasioni di incontro e partecipazione aperte a tutte le età.

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