Boscoreale, mancanza d'acqua in diverse strade della città. Ecco quali

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Boscoreale:
PIAZZA VARGAS
VIA AMEDEO
VIA BENEDETTO CROCE
VIA DEL POPOLO
VIA FRANCESCO CANGEMI
VIA GIUSEPPE GARIBALDI
VIA LUIGI OLIVA
VIA MARIO PAGANO
VIA ROSA
VIA SOTTOTENENTE ERNESTO CIRILLO
VIA STELLA
VIA VINCENZO BELLINI
VIA VITTORIO EMANUELE
VICOLO COMIZI II
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:00 di mercoledì 12 agosto 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.