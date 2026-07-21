Boscotrecase ricorda Sampei: emozione e applausi nel giorno del suo 30° compleanno

A cura della Redazione

Una serata intensa, carica di emozione, ricordi e profondo affetto. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 30 anni, il campo sportivo Sant'Anna di Boscotrecase ha ospitato la finale del Secondo Memorial dedicato a Domenico Autiero, conosciuto da tutti come "Sampei".

Un appuntamento che, anno dopo anno, va ben oltre il semplice torneo di calcio, trasformandosi in un momento di condivisione e memoria per l'intera comunità.

L'abbraccio della comunità alla famiglia Autiero

Numerosa la partecipazione di amici, parenti, conoscenti e tanti bambini, tutti riuniti per rendere omaggio a un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Accanto a loro, la famiglia di Domenico, con la mamma Francesca, che ancora una volta ha trovato nell'abbraccio e nell'affetto della comunità la forza per affrontare una giornata tanto significativa quanto delicata.

Il ricordo e il messaggio di speranza

La serata è stata scandita da momenti di intensa commozione, ma anche da un forte messaggio di speranza e rinascita.

Particolarmente toccante l'intervento del pastore Pasquale Scarpa, da sempre vicino alla famiglia Autiero sin dal tragico giorno dell'incidente che costò la vita a Domenico. Nel suo messaggio ha ricordato come il ricordo di una persona amata possa trasformarsi in testimonianza di fede, amore e speranza, invitando tutti a custodire nel cuore gli insegnamenti e i valori che Sampei ha saputo trasmettere.

La finale nel segno dell'amicizia

Successivamente il campo ha lasciato spazio allo sport, la grande passione di Domenico.

La finale del Memorial, disputata tra due squadre composte dai suoi amici al termine di due settimane di torneo, si è svolta all'insegna del rispetto, dell'amicizia e della condivisione, gli stessi valori che hanno caratterizzato l'intera manifestazione.

Sugli spalti il calore del pubblico e l'entusiasmo dei tanti bambini hanno reso ancora più speciale un evento capace di unire generazioni diverse nel nome del ricordo.

La targa commemorativa e il valore del ricordo

Tra i momenti più significativi della serata, la consegna di una targa commemorativa offerta, per il secondo anno consecutivo, dall'amico Salvatore Monaco, già consigliere comunale di Torre Annunziata, quale segno di affetto, stima e vicinanza alla famiglia Autiero.

Un gesto semplice ma ricco di significato, che testimonia quanto il ricordo di Domenico "Sampei" Autiero sia ancora vivo nella comunità.

"Sampei" continua a vivere nel cuore di tutti

Il Secondo Memorial "Sampei" si conferma così non soltanto un appuntamento sportivo, ma una vera e propria festa del ricordo, dell'amicizia e dell'amore. Ogni applauso, ogni sorriso e ogni abbraccio hanno raccontato una storia che il tempo non potrà cancellare.

Perché Domenico "Sampei" Autiero continua a vivere nei ricordi di chi gli ha voluto bene, nei valori che ha lasciato e nell'affetto di una comunità che non ha mai smesso di ricordarlo.

"Il tuo sorriso continua a illuminare i nostri cuori. Il tuo amore, la tua semplicità e la tua passione per il calcio vivranno per sempre in chi ti ha conosciuto. Ciao Sampei, sarai sempre con noi, nel cuore e nell'anima".

È questo il messaggio con cui gli amici hanno voluto salutare ancora una volta Domenico, confermando come il suo ricordo continui a essere un punto di riferimento per un'intera comunità.