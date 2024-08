A cura della Redazione

Un sabato triste e pieno di dolore quello di ieri a Torre Annunziata. Nella Basilica della Madonna della Neve si sono svolti i funerali di Domenico Autiero, giovane ventottenne morto tragicamente in un incidente stradale in sella al suo scooter, travolto dal una Jeep guidata da un turista inglese che procedeva contromano sul raccordo autostradale che da Castellammare conduce alla Penisola sorrentina.

Una chiesa stracolma di persone affrante dal dolore: familiari, parenti conoscenti, tantissimi amici e colleghi rider di Domenico. Nessuno riesce a capacitarsi che un giovane così dolce, gentile, altruista, maturo per la sua età, non ci sia più, travolto da un destino crudele.

Come si fa a lenire il dolore di una mamma e di un papà che da un giorno all’altro si vedono sottratto il loro amato figlio?

“La spiegazione a un dolore così forte non c’è - afferma don Antonio Federico, che insieme a don Giovanni e padre Andrea, celebra il rito funebre -. La vita di Domenico è stroncata su questa terra nei suoi affetti e nei suoi progetti, ma continua a vivere con Dio che non si dimentica di noi neanche in questo momento così difficile. Dio abbraccia Domenico, ma anche i figli giovani di questa città come Alfonso e Luigi”.

Parole di consolazione che non fermano le lacrime e il dolore di quanti hanno conosciuto e amato Domenico, per gli amici Sampei. Quando la bara bianca esce dalla Basilica portata a spalla dagli amici, in cielo volano i palloncini. Tra questi anche uno grande a forma di cuore della fidanzata Giusy con la scritta: “Porti via con te i nostri progetti, i nostri sogni, i nostri segreti, ma mi lasci la cosa più cara che abbiamo custodito insieme… il nostro amore”.