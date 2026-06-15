Boscoreale riscopre Annamaria Ciarallo: un incontro dedicato alla scienziata

A cura della Redazione

Un omaggio a una delle figure più importanti della ricerca archeologica italiana e al suo fondamentale contributo alla conoscenza della vita quotidiana nell'antica Pompei. È questo il tema dell'incontro “Tracce di vita a Pompei: il contributo scientifico di Annamaria Ciarallo”, in programma martedì 16 giugno alle ore 18.30 presso la Sala Giunta del Comune di Boscoreale, in piazza Pace.

L'iniziativa rientra nella tredicesima edizione della rassegna culturale “Boscoreale e i suoi tesori culturali”, promossa dall'Associazione culturale Il Nuovo Vesuvio con il patrocinio delle istituzioni locali.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti del presidente dell'associazione, Angelo Cesarano. Seguiranno gli interventi dello scrittore e giornalista Carlo Avvisati, di Luigi Buffone e Claudio Rodolfo Salerno dell'Istituto per la Diffusione delle Scienze Naturali e del giornalista Gennaro Carotenuto.

L'appuntamento sarà dedicato alla figura di Annamaria Ciarallo, archeobotanica di fama internazionale, il cui lavoro ha permesso di ricostruire aspetti fondamentali dell'ambiente, dell'agricoltura e delle abitudini alimentari degli antichi pompeiani. Attraverso lo studio di semi, pollini, radici e resti vegetali rinvenuti negli scavi, la studiosa ha contribuito a restituire una visione più completa e concreta della vita nella città sepolta dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

L'incontro rappresenta anche un'occasione per riflettere sull'importanza della ricerca scientifica applicata all'archeologia e sul valore del patrimonio culturale vesuviano, che continua a offrire nuove chiavi di lettura della storia antica.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare a un appuntamento che si propone di coniugare divulgazione, memoria e valorizzazione del territorio, nel segno di una delle studiose che più hanno contribuito a far conoscere il rapporto tra uomo e natura nell'antica Pompei.