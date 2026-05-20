A cura della Redazione

Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità scolastica di Boscoreale. Un’insegnante è stata aggredita all’interno del plesso di via De Falco mentre era impegnata nella propria attività lavorativa.

L’accaduto è stato segnalato alle forze dell’ordine, che dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra cittadini e personale scolastico, riaccendendo l’attenzione sul tema della sicurezza negli istituti e sul crescente clima di tensione che talvolta coinvolge il mondo della scuola.

Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, che ha espresso solidarietà alla docente e una dura condanna per quanto accaduto.

“Quanto avvenuto nel plesso di via De Falco è un episodio grave e inaccettabile – ha dichiarato il primo cittadino –. La scuola deve restare un luogo sicuro, sereno e autorevole. Chi educa i nostri figli merita rispetto e sostegno, mai violenza”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato come un’aggressione a un insegnante rappresenti “un attacco ai valori dell’educazione, del rispetto e della convivenza civile”, ribadendo la vicinanza dell’amministrazione comunale a tutto il personale scolastico.

“La violenza non è mai giustificata – ha concluso Di Lauro –. Il confronto e la tutela dei propri diritti devono sempre avvenire nel rispetto delle regole e delle istituzioni”.