Pompei sulla Rotta dei Focei, musica e cultura con “Mediterranean Dream”

A cura della Redazione

Una notte nel cuore della storia, martedì 11 agosto, vede protagonista l'Associazione Culturale "Sensi Linguaggi Creativi", diretta da Giuseppe Scagliarini, con il progetto "Mediterranean Dream", ideato da Valentina Ranalli, cantante Jazz e dal chitarrista argentino Leo Anderson.

Al duo si è unito il giovane tenore pompeiano Luca Venditto, dopo l'esperienza comune alla Festa della Musica. L'Associazione "Sensi", tra l'altro, ha aderito alla "Rotta dei Focei", itinerario turistico - culturale sostenuto dal Parco Archeologico di Paestum e Velia, nella figura della instancabile Tiziana D'Angelo e dal trascinatore sindaco di Ascea, Stefano Sansone.

A suggellare questo sodalizio sarà presente alla manifestazione l'assessore alla Cultura del Comune di Pompei, Domenico Di Casola in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e del sindaco Giuseppe Tortora. Pompei, Paestum e Velia sono tra i grandi attrattori della Regione Campania e del Sud Italia, che hanno storie comuni, identità, appartenenza e il mar mediterraneo che le unisce.

La delegazione pompeiana sarà presente nella stazione 16, presso l'Agorà, in compagnia della super guida turistica Aniello Di Maio, del maestro Liberato Liliano e della buona musica. Dalle ore 20 alle 2 del mattino, nella magia del luogo e della bellezza, si incontreranno vite parallele, tra arte e tempo, tradizione e innovazione, inclusione e benessere. La storia fa dei giri immensi e poi ti riporta a casa: l'appartenenza non è un luogo chiuso, è una rotta, identità in movimento.