Pompei in festa: Antonio Garofalo è campione d'Europa nei 200 metri ostacoli Lifesaving

Antonio Garofalo sul tetto d'Europa

Un nuovo talento dello sport italiano brilla a livello internazionale. Antonio Garofalo, 18enne di Pompei, ha conquistato il titolo di Campione d'Europa Giovanile nei 200 metri ostacoli Lifesaving, imponendosi ai Campionati Europei Giovanili disputati nel luglio 2026 al Foro Italico di Roma.

Una vittoria di grande prestigio, ottenuta al termine di una gara che ha visto il giovane atleta confrontarsi con i migliori specialisti europei della disciplina, confermando il suo ruolo di protagonista assoluto del nuoto per salvamento.

Il successo europeo gli spalanca ora le porte dei Campionati Mondiali, in programma a dicembre a Port Elizabeth, in Sudafrica, dove rappresenterà ancora una volta l'Italia.

Una carriera iniziata in piscina a soli quattro anni

Antonio Garofalo ha iniziato a nuotare quando aveva appena quattro anni. Anno dopo anno ha costruito un percorso costellato di successi, fino a laurearsi campione italiano e a raggiungere il vertice continentale.

Nel febbraio 2026 ha inoltre stabilito il record mondiale giovanile nei 200 metri ostacoli Lifesaving, un primato che detiene tuttora e che conferma il suo straordinario valore tecnico.

L'atleta è tesserato con il Caravaggio CSV ed è allenato dal dottor Rosario Spagnuolo, figura che ha accompagnato la sua crescita sportiva fino ai più importanti traguardi internazionali.

Cos'è il Lifesaving

I 200 metri ostacoli (Obstacle Swim) sono una delle prove ufficiali del nuoto per salvamento (Lifesaving), disciplina riconosciuta dalla Federazione Italiana Nuoto.

La gara si svolge in piscina e consiste nel superare una serie di ostacoli sommersi lungo il percorso, simulando situazioni di soccorso in acqua. Oltre a velocità e resistenza, richiede tecnica, coordinazione e grande capacità di gestione della gara, qualità che Antonio Garofalo ha dimostrato di possedere ai massimi livelli.

Obiettivo Mondiali

Dopo aver conquistato l'Europa, il prossimo traguardo è il palcoscenico iridato. A dicembre il giovane campione pompeiano vestirà nuovamente la maglia azzurra ai Campionati Mondiali di Port Elizabeth, con l'obiettivo di confermare il suo talento anche sulla scena mondiale e continuare a scrivere una pagina importante del nuoto per salvamento italiano.

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