Pompei celebra la Festa della Musica: in piazza Schettini l'evento che apre l'estate

A cura della Redazione

Pompei si prepara a festeggiare l’arrivo dell’estate con l’undicesima edizione della Festa della Musica, in programma domenica 21 giugno in piazza Schettini. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Pompei, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione culturale cittadina e segna simbolicamente il passaggio dalla primavera all’estate.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata in particolare alla valorizzazione della Canzone Napoletana, in vista della candidatura a Patrimonio Immateriale dell’Unesco, dopo i recenti riconoscimenti ottenuti dalla Canzone Lirica e dalla Cucina Italiana.

Sul palco si alterneranno artisti e interpreti che proporranno alcuni dei più celebri classici della tradizione partenopea. Tra i protagonisti della serata ci saranno Monica Sarnelli, i Sòria, il tenore Luca Venditto e il soprano Mariangela Iozzino. Spazio anche a contaminazioni musicali con Valentina Ranalli, Leo Andersen e Maria Barbieri, che offriranno riletture in chiave jazz e rock progressive di celebri melodie napoletane.

La conduzione dell’evento sarà affidata a Franco Simeri e Sonia Di Domenico. Ad aprire la manifestazione saranno i Children's Choir e Le Voci Blu, diretti dal maestro Rosario Senatore, che accompagneranno anche la Compagnia Marionettistica Vesuviana in una suggestiva tarantella.

Non mancherà il saluto istituzionale del sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora, al suo primo appuntamento pubblico nell’ambito della stagione degli eventi cittadini, con un messaggio rivolto alla comunità per l’inizio dell’estate.

La Festa della Musica rientra nel cartellone multidisciplinare “Dialoghi Pompeiani”, promosso dal laboratorio Sensi Linguaggi Creativi diretto da Giuseppe Scagliarini, realtà che da anni opera sul territorio in collaborazione con scuole, associazioni, enti e artisti.

Accanto alla musica, l’evento offrirà spazio anche al cinema, al teatro e alla danza. Interverranno Annarita Borrelli, ideatrice del Festival Internazionale del Cinema di Pompei, l’attore Luca Varone con il progetto “Sharing Art” e Amelia Mascia, direttrice dell’Accademia della Danza e dello Spettacolo “Le Divine”, che presenteranno le proprie esperienze attraverso filmati e contenuti audiovisivi.

L’appuntamento si propone come un momento di incontro e condivisione culturale, nel segno dell’arte e della partecipazione. Un messaggio che richiama le parole del maestro Ezio Bosso: «La musica è come la vita: si può fare in un solo modo, insieme».

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook