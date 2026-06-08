Pompei sceglie Tortora: il medico civico conquista Palazzo De Fusco

A cura della Redazione

Pompei ha scelto il suo nuovo sindaco. Sarà Giuseppe Tortora a guidare la città mariana per i prossimi cinque anni. Il medico pompeiano ha vinto il ballottaggio superando il candidato del centrosinistra Salvatore Alfano e confermando il vantaggio accumulato già al primo turno.

Una vittoria che segna un cambiamento significativo negli equilibri politici cittadini. Tortora, sostenuto da una coalizione composta da sette liste civiche, è riuscito a intercettare il desiderio di cambiamento espresso da una parte consistente dell'elettorato, imponendosi al termine di una campagna elettorale intensa e combattuta.

Determinante si è rivelato il risultato del primo turno, che aveva visto Tortora chiudere in testa la competizione elettorale. Nel corso delle due settimane successive, il candidato sindaco è riuscito a consolidare il proprio consenso, raccogliendo anche una parte dell'elettorato che al primo turno aveva scelto altre opzioni.

La coalizione vincente potrà contare anche sull'esperienza amministrativa di figure politiche di primo piano. Tra queste spiccano gli ex sindaci Nando Uliano e Pietro Amitrano. In particolare Uliano, grazie all'importante consenso personale ottenuto alle urne, entrerà in Consiglio comunale rappresentando uno dei punti di riferimento della nuova maggioranza.

Non è bastato invece a Salvatore Alfano il sostegno di una coalizione ampia, composta da nove liste e appoggiata dalle principali forze del centrosinistra, tra cui Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il candidato non è riuscito a recuperare il distacco accumulato nella prima tornata elettorale, pagando probabilmente anche le difficoltà e le tensioni che negli ultimi anni hanno caratterizzato il dibattito politico cittadino.

Con l'elezione di Giuseppe Tortora si apre ora una nuova fase per Pompei. Sul tavolo del nuovo sindaco ci sono temi cruciali per il futuro della città: dalla gestione dei flussi turistici alla valorizzazione del patrimonio culturale, passando per il rilancio dei servizi pubblici, la mobilità e lo sviluppo economico del territorio.

Gli elettori hanno affidato a Tortora un mandato chiaro. Da oggi la campagna elettorale lascia spazio all'azione amministrativa e alla sfida di trasformare le promesse in risultati concreti per una delle città più importanti della Campania.