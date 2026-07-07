Pompei, il sindaco Tortora vara la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe

Con la firma dei decreti di nomina prende ufficialmente il via la nuova amministrazione comunale di Pompei. Il sindaco Giuseppe Tortora ha definito la composizione della Giunta, assegnando deleghe e competenze ai cinque assessori che lo affiancheranno nell'azione di governo della città.
Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Michele Troianello, chiamato a coordinare un ampio pacchetto di deleghe che comprende Turismo, Politiche giovanili, Formazione, Informatizzazione, Ambiente ed Ecologia e Patrimonio.
La nuova squadra amministrativa, nelle intenzioni del primo cittadino, dovrà tradurre in atti concreti il programma presentato agli elettori, con l'obiettivo di rendere Pompei «più efficiente, ordinata e vicina ai cittadini», rafforzando i servizi, valorizzando il patrimonio storico e turistico e riducendo le distanze tra centro e periferie.
Per quanto riguarda gli altri incarichi, Gerardo Conforti seguirà i Lavori pubblici e il Branding, con particolare attenzione alla promozione dell'immagine della città.
A Paola Marzullo sono state affidate le deleghe all'Urbanistica, alla Promozione e valorizzazione del territorio e all'Attuazione del programma amministrativo, considerata un settore strategico per garantire il rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza.
Domenico Di Casola si occuperà invece di Cultura, Contenzioso, Legalità e Trasparenza, oltre alla gestione dei Fondi regionali ed europei, mentre Annunziata Di Lallo avrà la responsabilità delle Attività produttive e dello sviluppo commerciale, della Promozione dello sport, della Protezione civile, dell'Edilizia scolastica e del Cimitero.
Il sindaco Tortora manterrà direttamente le competenze non delegate, seguendo in prima persona gli altri settori dell'attività amministrativa e coordinando l'azione dell'intera Giunta. Con la definizione dell'esecutivo entra così nel vivo il nuovo mandato amministrativo, chiamato a guidare Pompei nei prossimi anni.