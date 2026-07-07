Pompei, il sindaco Tortora vara la nuova Giunta: ecco assessori e deleghe

A cura della Redazione

Con la firma dei decreti di nomina prende ufficialmente il via la nuova amministrazione comunale di Pompei. Il sindaco Giuseppe Tortora ha definito la composizione della Giunta, assegnando deleghe e competenze ai cinque assessori che lo affiancheranno nell'azione di governo della città.

Il ruolo di vicesindaco è stato affidato a Michele Troianello, chiamato a coordinare un ampio pacchetto di deleghe che comprende Turismo, Politiche giovanili, Formazione, Informatizzazione, Ambiente ed Ecologia e Patrimonio.

La nuova squadra amministrativa, nelle intenzioni del primo cittadino, dovrà tradurre in atti concreti il programma presentato agli elettori, con l'obiettivo di rendere Pompei «più efficiente, ordinata e vicina ai cittadini», rafforzando i servizi, valorizzando il patrimonio storico e turistico e riducendo le distanze tra centro e periferie.

Per quanto riguarda gli altri incarichi, Gerardo Conforti seguirà i Lavori pubblici e il Branding, con particolare attenzione alla promozione dell'immagine della città.

A Paola Marzullo sono state affidate le deleghe all'Urbanistica, alla Promozione e valorizzazione del territorio e all'Attuazione del programma amministrativo, considerata un settore strategico per garantire il rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza.

Domenico Di Casola si occuperà invece di Cultura, Contenzioso, Legalità e Trasparenza, oltre alla gestione dei Fondi regionali ed europei, mentre Annunziata Di Lallo avrà la responsabilità delle Attività produttive e dello sviluppo commerciale, della Promozione dello sport, della Protezione civile, dell'Edilizia scolastica e del Cimitero.

Il sindaco Tortora manterrà direttamente le competenze non delegate, seguendo in prima persona gli altri settori dell'attività amministrativa e coordinando l'azione dell'intera Giunta. Con la definizione dell'esecutivo entra così nel vivo il nuovo mandato amministrativo, chiamato a guidare Pompei nei prossimi anni.