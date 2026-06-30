Pompei – Al Teatro Grande un'esperienza che lascia senza fiato: L.A.V.A.

Nell'ambito della prestigiosa rassegna "Pompeii Theatrum Mundi" il pubblico ha avuto il privilegio di assistere allo spettacolo "L.A.V.A.", una straordinaria anteprima italiana destinata a proseguire il suo viaggio con il debutto internazionale ad Amsterdam. Non è stato soltanto uno spettacolo di danza. È stato un viaggio dentro l'anima della terra. Una riflessione profonda sulla natura dell'uomo. Un'esplosione di emozioni. Firmata dai grandi maestri della coreografia contemporanea Emio Greco, Pieter C. Scholten e Roberto Zappalà. La nuova coproduzione internazionale di ICK Dans Amsterdam e Scenario Pubblico Compagnia Zappalà Danza, ha trasformato il Teatro Grande in un organismo vivente, dove passato e presente hanno dialogato attraverso il linguaggio universale del corpo. Il titolo, L.A.V.A. nasconde l'acronimo "Lotta‚ Avversione, Vuoto ed Astrazione", racchiudendo un significato potente.

Uno spettacolo che diventa site specific perché prende forma sotto un vulcano, il Vesuvio. La lava non è soltanto quella che quasi duemila anni fa seppellì Pompei sotto una coltre di fuoco e cenere è anche quella che continua a scorrere dentro ciascuno di noi. Sono le emozioni trattenute. Le tensioni. Le paure. Le lotte interiori. Le trasformazioni. Come il magma, che si accumula nelle profondità della terra prima di trovare una via di fuga, anche l'essere umano vive continue pressioni che cercano uno spazio per emergere.

Da questa suggestione nasce una coreografia di straordinaria intensità fisica ed emotiva, capace di raccontare il delicato equilibrio tra conflitto e rinascita, tra distruzione e creazione. L.A.V.A. traccia un sottile parallelismo tra le forze geologiche e gli impulsi umani. Ciò che prende forma è un viaggio intensamente fisico e sonoro attraverso un paesaggio di tensione, resistenza e flussi sotterranei. All'interno di uno spazio performativo condiviso, linguaggi di movimento contrastanti si scontrano per liberare nuove forme di danza grezze, stratificate e imprevedibili. I corpi si avvicinano, collidono e si riaprono di nuovo.

L'intensità non nasce dall'armonia, ma dall'attrito. Il paesaggio sonoro agisce come una forza autonoma all'interno della performance: un ambiente sonoro pulsante fatto di texture e ritmi elettronici. Risonanze profonde spingono la danza in avanti, la interrompono e la mantengono in uno stato di tensione costante.

Un progetto fluido nel quale sono coinvolti dodici ballerini, sei della Compagnia Zappalà Danza, sei dell'ICK Dans Amsterdam che si esibiscono su musiche di Salvador Breed. Il Teatro Grande diventa così molto più di una scenografia. Diventa parte integrante dell'opera. In questo luogo, dove il suolo conserva ancora il ricordo dell'eruzione del Vesuvio, il movimento assume un valore simbolico ancora più forte. Qui la storia non fa semplicemente da sfondo. Respira. Partecipa. Si fonde con la danza. Un incontro tra culture, linguaggi e sensibilità differenti che trovano proprio a Pompei il luogo ideale dove fondersi. ll vero miracolo di Pompeii Theatrum Mundi e quello di riuscire ogni anno a mettere in dialogo il patrimonio millenario della storia con le forme più innovative della creazione artistica contemporanea. La città sepolta continua così a vivere. Non come semplice testimonianza del passato, ma come spazio creativo aperto al futuro.

Come laboratorio internazionale dove arte, memoria e bellezza si incontrano. Con L.A.V.A., Pompei conferma ancora una volta la propria vocazione di capitale mondiale della cultura, dimostrando come la grande arte possa nascere dall'incontro tra la forza della natura, il genio dell'uomo e la straordinaria capacità del teatro di raccontare ciò che le parole, da sole, non riescono ad esprimere.