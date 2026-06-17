A Pompei nasce la Delegazione UNCI della Provincia di Benevento

A cura della Redazione

Il giorno 10 giugno 2026, presso i giardini del Ristorante Todisco in Piazza Schettini a Pompei, il Presidente dell’UNCI – Unione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana, Sezione Provinciale di Salerno, Cav. Ing. Biagio Estatico, ha ufficialmente dato vita alla nuova Delegazione UNCI della Provincia di Benevento.

Nel corso della cerimonia è stato nominato Delegato Provinciale il Cav. Uff. Francesco Dainotti, al quale il Presidente Cav. Ing. Biagio Estatico ha rivolto i più sentiti auguri di buon lavoro, esprimendo piena fiducia nella sua capacità di rappresentare i valori dell’UNCI con dignità, competenza e spirito di servizio.

Durante l’evento sono stati inoltre conferiti importanti riconoscimenti: al Prof. Giuseppe Acocella, Magnifico Rettore dell’Università Telematica “Giustino Fortunato”, è stato consegnato il Premio UNCI unitamente all’Attestato d’Onore e Benemerenza; al Dott. Giuseppe Maio è stato conferito l’Attestato di Benemerenza per una vita dedicata alla medicina dello sport e al servizio delle istituzioni, con particolare attenzione ai più deboli e a quanti hanno trovato in lui una guida umana e morale; al Dott. Maio, già Cavaliere del Santo Sepolcro, è stata inoltre consegnata una targa di alto riconoscimento; alla Dott.ssa Caterina Todisco è stata consegnata una targa di ringraziamento per la preziosa collaborazione e per l’impegno nella valorizzazione delle tradizioni e del territorio, unitamente alla pergamena di iscrizione all’UNCI.

Un riconoscimento speciale è stato rivolto dal Presidente Cav. Ing. Biagio Estatico all’Ing. Vincenzo Rosario Mellone per il costante e prezioso contributo offerto alla crescita e all’innovazione digitale dell’Organizzazione.

Sono state inoltre consegnate le pergamene di iscrizione all’UNCI al Dott. Ettore Rossi, al Dott. Francesco Parente e al Maestro Giangiacomo Buccella.

Infine, un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Pro Loco Pompei Today per la preziosa collaborazione e per l’impegno profuso sul territorio.