"L'Arte di Essere Donna", a Pompei una serata di emozioni, talento e solidarietà

A cura della Redazione

Si è svolta nella suggestiva cornice del "Bosco de' Medici" di Pompei la quinta edizione de "L’Arte di Essere Donna", kermesse ideata da Pasquale Longobardi cinque anni fa e realizzata in collaborazione con l’Associazione “Le Muse – arte, emozioni pompeiane”.

L’evento si è confermato un appuntamento capace di coniugare sensibilità artistica, espressione culturale e partecipazione emotiva. Una manifestazione che, ancora una volta, ha saputo valorizzare il talento femminile e creare uno spazio di condivisione autentica, arricchito dalla presenza di artisti e ospiti di grande intensità.

A condurre la serata è stata l’attrice Maria Bolignano, che con eleganza, la sua ironia e sensibilità ha accompagnato il pubblico lungo l’intero percorso dell’evento, contribuendo a così creare un’atmosfera coinvolgente.

A rendere la serata particolarmente intensa sono stati gli interventi musicali di Manu Squillante e Claudio Turner, Soul-Food Vocalist (nella foto sotto), Le Armonie e della giovane cantautrice Giadì. Ognuno di loro ha portato sul palco una cifra stilistica distinta, contribuendo a costruire un racconto musicale che ha legato gli interventi durante la serata.

Momento centrale dell’evento è stato, appunto, l’incontro con quattro protagoniste che, attraverso i loro percorsi personali e professionali, hanno offerto testimonianze di grande valore umano e sociale: Roberta Floris, Yuliya Mayarchuk, Mariapina Fontana e Paola Torrente. Quattro donne, quattro storie, accomunate da talento, passione e determinazione, capaci di trasmettere al pubblico un messaggio autentico di forza e ispirazione.

I loro interventi hanno arricchito la serata con riflessioni profonde ed esperienze condivise, contribuendo a rafforzare il senso e soprattutto l’identità della manifestazione. Un dialogo diretto con il pubblico, fatto di emozioni, consapevolezza e valori, che ha reso ancora più significativo il percorso della serata.

Nel complesso, l’evento si è distinto per la capacità di unire linguaggi diversi in un unico racconto emozionale, dove ogni nota, ogni parola e ogni testimonianza hanno contribuito a rendere questa edizione un ricordo prezioso.

In un contesto di forte partecipazione, la serata ha visto anche la presenza del neo sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora, al suo primo intervento ufficiale, segno concreto dell’attenzione e del sostegno delle istituzioni verso iniziative culturali e sociali di questo rilievo.

Un grazie speciale a Dream Team – Donne in Rete, realtà alla quale sarà destinato il ricavato della serata, a conferma dell’impegno concreto dell’iniziativa nel sostenere progetti e reti al femminile.

L’Arte di Essere Donna si conferma così non solo come evento culturale, ma come spazio vivo di incontro, espressione e valorizzazione dell’identità femminile in tutte le sue forme.