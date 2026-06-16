Pompei celebra “L'Arte di Essere Donna”: talento, cultura e solidarietà al Bosco de' Medici

A cura della Redazione

A Pompei si è svolta la quinta edizione di “L’Arte di Essere Donna”, ideata da Pasquale Longobardi e promossa dall’associazione Le Muse – Arte Musica Emozioni Pompeiane APS, nella cornice del Bosco de’ Medici. L’evento ha unito cultura, spettacolo e solidarietà, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi del territorio.

La manifestazione ha visto la partecipazione del neo sindaco Giuseppe Tortora, presente al suo primo evento pubblico ufficiale dopo l’elezione.

Sul piano artistico, la serata è stata aperta dal trio vocale Le Armonie, diretto dal maestro Antonello Cascone, che ha dato subito un’impronta musicale intensa e coinvolgente all’evento.

La conduzione è stata affidata all’attrice e comica Maria Bolignano, che ha accompagnato il pubblico lungo il percorso delle premiazioni sottolineando il valore profondo del riconoscimento, legato alla capacità delle donne di trasformare esperienza, talento e resilienza in esempio.

Tra le premiate figurano Paola Torrente, riconosciuta per il suo impegno sull’autenticità e l’inclusione, e Mariapina Fontana, premiata per il lavoro di valorizzazione del territorio e l’innovazione nel settore enologico. Un riconoscimento è stato assegnato anche all’attrice Yuliya Mayarchuk, per il suo percorso artistico e umano, e alla giornalista Roberta Floris, apprezzata per la sua autorevolezza nel racconto dell’attualità.

La serata ha dato spazio anche alla musica e ai giovani talenti, con le esibizioni della cantautrice Giadì, del cantautore Manu Squillante e del gruppo vocale Soul Food Vocalist, che hanno contribuito a rendere l’evento un intreccio di generazioni e linguaggi artistici.

Nel corso della manifestazione è stato ribadito anche il valore sociale dell’iniziativa, con il sostegno al progetto benefico rappresentato da Patrizia Palumbo, alla presenza degli organizzatori tra cui Stefano Grasso e Giuseppe Palomba, insieme ad Arianna Napoletano e allo stesso ideatore Longobardi.