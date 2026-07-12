Pompei In Jazz 2026, la Pro Loco Pompei Today partner ufficiale della rassegna musicale

La Pro Loco Pompei Today è lieta di annunciare la propria partecipazione come partner ufficiale della rassegna musicale "Pompei In Jazz 2026", in programma in Piazza Schettini a Pompei dal 16 al 18 luglio 2026.

L'iniziativa rappresenta un importante appuntamento culturale e musicale per il territorio, con l'obiettivo di valorizzare la città di Pompei attraverso la grande musica jazz, creando occasioni di aggregazione, promozione turistica e crescita culturale.

La collaborazione della Pro Loco Pompei Today conferma l'impegno costante dell'associazione nella promozione di eventi di qualità che contribuiscono a rafforzare l'immagine della città e ad attrarre visitatori, appassionati e turisti.

«Siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che unisce arte, cultura e valorizzazione del territorio – dichiara la Pro Loco Pompei Today –. Pompei In Jazz rappresenta un'opportunità per vivere la città in una dimensione culturale dinamica e coinvolgente, capace di richiamare pubblico e appassionati da tutto il territorio».

La cittadinanza, gli appassionati di musica e i visitatori sono invitati a partecipare alle serate della rassegna per condividere un'esperienza unica all'insegna del jazz e della bellezza del patrimonio culturale pompeiano.