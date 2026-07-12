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Pompei In Jazz 2026, la Pro Loco Pompei Today partner ufficiale della rassegna musicale

Pompei In Jazz 2026, la Pro Loco Pompei Today partner ufficiale della rassegna musicale

Dal 16 al 18 luglio in Piazza Schettini tre serate dedicate al jazz. L'associazione: «Un evento che valorizza il territorio e promuove la città attraverso la cultura». Il calendario degli appuntamenti.

(2 minuti di lettura)
A cura di Salvatore Cardone

La Pro Loco Pompei Today è lieta di annunciare la propria partecipazione come partner ufficiale della rassegna musicale "Pompei In Jazz 2026", in programma in Piazza Schettini a Pompei dal 16 al 18 luglio 2026.

L'iniziativa rappresenta un importante appuntamento culturale e musicale per il territorio, con l'obiettivo di valorizzare la città di Pompei attraverso la grande musica jazz, creando occasioni di aggregazione, promozione turistica e crescita culturale.

La collaborazione della Pro Loco Pompei Today conferma l'impegno costante dell'associazione nella promozione di eventi di qualità che contribuiscono a rafforzare l'immagine della città e ad attrarre visitatori, appassionati e turisti.

«Siamo orgogliosi di sostenere una manifestazione che unisce arte, cultura e valorizzazione del territorio – dichiara la Pro Loco Pompei Today –. Pompei In Jazz rappresenta un'opportunità per vivere la città in una dimensione culturale dinamica e coinvolgente, capace di richiamare pubblico e appassionati da tutto il territorio».

La cittadinanza, gli appassionati di musica e i visitatori sono invitati a partecipare alle serate della rassegna per condividere un'esperienza unica all'insegna del jazz e della bellezza del patrimonio culturale pompeiano.

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