L'arte di essere donna, torna a Pompei la serata che celebra talento, emozioni e solidarietà

A cura della Redazione

Una serata dedicata alla forza, alla bellezza e all’unicità delle donne, capace di unire arte, musica, emozioni e solidarietà. Venerdì 12 giugno 2026, alle ore 20, la suggestiva cornice del Bosco De Medici di Pompei ospiterà la quinta edizione de “L’Arte di Essere Donna”, l’appuntamento promosso dall’associazione Le Muse – Arte Musica Emozioni Pompeiane APS, ormai diventato uno degli eventi più attesi del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne attraverso racconti di vita, testimonianze, spettacolo e momenti di condivisione, mantenendo al centro anche una concreta finalità sociale. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto all’associazione Dream Team – Donne in Rete per la Ri-Vitalizzazione Urbana APS, realtà impegnata nella promozione della partecipazione femminile e nel sostegno alle donne attraverso attività sociali e culturali.

Uno degli aspetti più significativi dell’evento resta proprio il suo carattere benefico. La solidarietà rappresenta infatti uno dei pilastri della manifestazione, che negli anni ha affiancato alla valorizzazione culturale e artistica dell’universo femminile anche azioni concrete a favore di progetti sociali.

Un evento che cresce anno dopo anno

La manifestazione arriva alla sua quinta edizione dopo il successo delle precedenti. L’evento organizzato da Le Muse APS si è progressivamente affermato come un momento di incontro tra cultura, arte e solidarietà, capace di coinvolgere professioniste, artiste, rappresentanti delle istituzioni e personalità del mondo della cultura.

Nell’edizione precedente, ospitata sempre nella struttura pompeiana, il pubblico ha assistito a un vero e proprio salotto culturale dedicato all’universo femminile, con testimonianze di donne protagoniste nei rispettivi ambiti professionali, momenti artistici e una raccolta fondi destinata a progetti di sostegno alle donne.

Arte, musica e storie di donne

Anche quest’anno il programma si preannuncia ricco di emozioni. Il manifesto dell’evento annuncia una serata che alternerà premiazioni, spettacolo e cena di gala, in un percorso pensato per raccontare il valore delle donne attraverso linguaggi diversi.

L’iniziativa punta infatti a trasformare il racconto delle esperienze femminili in un’occasione di crescita collettiva, mettendo in luce storie di impegno, determinazione, talento e solidarietà.

La formula che ha decretato il successo delle passate edizioni verrà riproposta con nuove protagoniste e nuove testimonianze, confermando la volontà degli organizzatori di costruire un momento di riflessione ma anche di festa, nel quale l’arte diventa strumento di dialogo e inclusione.

Le protagoniste della premiazione

Tra i momenti più attesi della serata vi sarà la cerimonia di premiazione dedicata a donne che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e artistici. A ricevere il riconoscimento saranno la giornalista di Canale 5 Roberta Floris, la sceneggiatrice Anna Pavignano, la modella e influencer Paola Torrente, l'imprenditrice Maria Pina Fontana e l'attrice Yuliya Mayarchuk.

Un parterre di protagoniste provenienti da mondi diversi ma accomunate da percorsi di talento, impegno e affermazione personale, che contribuiranno ad arricchire il significato della manifestazione attraverso le proprie esperienze professionali e umane.

Appuntamento il 12 giugno

L’appuntamento è fissato per venerdì 12 giugno 2026 alle ore 20.00 presso il Bosco De Medici di Pompei, dove gli ospiti saranno accolti in una serata che promette di intrecciare emozioni, arte, musica e impegno sociale.

Un’occasione per celebrare il valore delle donne, condividere storie ed esperienze e contribuire, attraverso la partecipazione, a sostenere un progetto di solidarietà che guarda al futuro.