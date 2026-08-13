Torre Annunziata, “Teatro sotto le stelle” a Rovigliano: tre serate di spettacoli dal 28 al 30 agosto

Tre serate dedicate al teatro, alla comicità e alla cultura animeranno Rovigliano, a Torre Annunziata, dal 28 al 30 agosto. Nel piazzale parrocchiale di San Michele Arcangelo è in programma la rassegna “Teatro sotto le stelle”, con inizio degli spettacoli fissato alle ore 21.
L'iniziativa propone tre appuntamenti consecutivi e nasce con l'obiettivo di portare il teatro all'aperto nelle serate di fine estate, trasformando il piazzale della parrocchia in un palcoscenico sotto le stelle.
Il programma dal 28 al 30 agosto
Ad aprire la rassegna, venerdì 28 agosto, sarà la compagnia Il Faro Teatro Macco con “Io e il mio gemello”, due tempi comici di Plauto, per la regia di F. Bianco.
Sabato 29 agosto sarà invece la volta di Arte & Camomilla A. Colabone, che porterà in scena “Venerdì 17 – Toccati i piedi di legno”, tre commedie di Antonio Franco.
La rassegna si concluderà domenica 30 agosto con “La Zuppiera”, spettacolo su testi di Rosalba Di Nola e Vincenzo Russo, con la regia di Anna Lisa Massone e Vincenzo Russo.
“Teatro sotto le stelle” offrirà così al pubblico di Torre Annunziata tre diverse proposte teatrali concentrate in un unico fine settimana, nella suggestiva cornice all'aperto di Rovigliano.
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21 nel piazzale parrocchiale San Michele Arcangelo.
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