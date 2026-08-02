Torre Annunziata, arrivano le "casette scambialibri": la lettura entra nei condomìni

La libreria Libertà, al corso Vittorio Emanuele III 417, rappresenta, a Torre Annunziata, l'unico punto di riferimento culturale oltre alla Biblioteca Comunale. Da anni è attiva sul nostro territorio con tutta una serie di iniziative, tra cui "La settimana dello scrittore", in collaborazione con il Centro Studi Michele Prisco, giunta alla quinta edizione, e "Torre racconta", promossa e animata dallo storico torrese e scrittore di diversi libri, Vincenzo Marasco. " Libri on line", a cura di Maria Pia Nocerino. Oltre alla presentazione di tante novità editoriali, con libri di autori di successo o emergenti. Insomma è un vero "centro di gravità permanente" nel panorama culturale della nostra città.

Da settembre promuoverà una singolare iniziativa che allargherà l'orizzonte a tutti i condomìni di Torre Annunziata, la "casetta scambialibri". Qualsiasi amministratore di condominio potrà richiedere l'installazione nel proprio palazzo di una casetta contenente libri, eventualmente anche arricchita da quelli degli stessi condomini, per favorire la lettura, lo scambio di libri, l'interlocuzione e la discussione tra i condomini per avvicinarli di nuovo ad un mondo che sembra dimenticato, nell'epoca della digitalizzazione.

Avrà successo? Per saperlo bisognerà attendere la risposta dei cittadini che contatteranno la libreria, chiedendo informazioni al riguardo. L'installazione e la fornitura delle casette saranno a titolo gratuito, grazie a sponsor, mentre i libri saranno forniti dalla libreria, in cambio è richiesto ai condomini solo un contributo economico simbolico per sostenere parte delle spese relative. Buona lettura a tutti!