Ercolano, Villa Campolieto rende omaggio a Titina De Filippo: la poesia diventa musica

Le voci degli artisti autentici, quelli che non hanno semplicemente attraversato un’epoca, hanno imparato a dialogare con l’eternità. Tra queste voci, c’è quella di Titina De Filippo che conserva un timbro unico. Delicato e potente, ironico e struggente, profondamente napoletano e insieme universale. Attrice di immenso talento, poetessa dall’animo sensibile, pittrice raffinata, Titina è stata molto più di una protagonista della scena teatrale italiana: è stata una donna capace di trasformare la Brunello Canessaquotidianità in poesia, il dolore in bellezza, il silenzio in parola.

Le poesie che diventano musica

È a questa straordinaria eredità artistica e umana che è dedicato “Titina De Filippo – La musica nelle parole”, un concerto racconto che trova nella magnificenza di Villa Campolieto, a Ercolano, il luogo ideale per celebrare una delle figure più luminose della cultura napoletana.

Le sue liriche, intime e vibranti, si liberano dalla pagina scritta per diventare musica. Ogni verso acquista un nuovo respiro, ogni parola si veste di note, ogni emozione si trasforma in un’esperienza condivisa. Non si assiste semplicemente a uno spettacolo: si entra nel mondo interiore di un’artista che ha saputo raccontare l’anima di Napoli con una sincerità rara, lontana dagli stereotipi e vicina alla verità delle persone. A guidare questo percorso è Brunello Canessa, interprete di grande sensibilità, capace di abitare ogni parola senza mai sovrastarla. La sua voce diventa il filo che unisce poesia e musica, accompagnata dall’eleganza sonora di Marco Gesualdi e Francesco De Laurentis, mentre le incursioni sceniche di Ingrid Sansone aggiungono profondità visiva e teatrale a un racconto che si muove tra memoria, emozione e suggestione.

Villa Campolieto, luogo della memoria

La scelta di Villa Campolieto assume un valore simbolico. Le sue sale, i suoi affacci sul golfo, la sua storia secolare sembrano custodire naturalmente le parole di Titina, restituendo allo spettatore la sensazione che passato e presente possano ancora incontrarsi. In questo dialogo tra architettura, musica e poesia, la memoria non è nostalgia, ma materia viva.

Una protagonista da riscoprire

Per troppo tempo Titina De Filippo è stata raccontata soprattutto attraverso il legame con Eduardo e Peppino. Eppure la sua voce possiede una forza autonoma, una cifra artistica inconfondibile, capace di attraversare il Novecento con una sensibilità che oggi appare sorprendentemente contemporanea. Le sue poesie parlano di fragilità, di amore, di dignità, di quella Napoli fatta di volti, di attese e di piccoli gesti che continuano a riconoscersi in ogni generazione.

“Titina De Filippo – La musica nelle parole” non è soltanto un omaggio. È un atto d’amore verso un patrimonio culturale che merita di essere continuamente riscoperto. È il coraggio di riportare al centro una voce femminile che ha contribuito a definire l’identità artistica della nostra terra con discrezione, eleganza e straordinaria profondità.

Quando il sipario si chiude e l’ultima nota si dissolve nell’aria, resta una certezza: alcuni artisti non smettono mai di parlare. Cambiano gli interpreti, cambiano i palcoscenici, cambiano le epoche, ma la loro arte continua a cercarci. E ogni volta che accade, comprendiamo che la vera bellezza non appartiene al passato: appartiene a tutto ciò che continua a emozionarci.

Perché Titina De Filippo non torna in scena. In realtà, non se n’è mai andata.