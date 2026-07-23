Odissea: Christopher Nolan riscrive il mito e consegna al cinema il colossal del secolo

L' Odissea, ambiziosa trasposizione del poema immortale di Omero firmata da Christopher Nolan, appartiene senza esitazione alla categoria dei film immortali.

Dopo aver ridefinito il genere fantascientifico con Interstellar, aver piegato il tempo in Tenet e trasformato un biopic in un capolavoro con Oppenheimer, Nolan affronta la sfida più grande della sua carriera: raccontare il viaggio per eccellenza, quello di Ulisse. Lo fa con una forza visiva e narrativa che lascia senza fiato.

Matt Damon, un Ulisse moderno e profondamente umano

Al centro del racconto c'è uno straordinario Matt Damon (Ulisse), che offre probabilmente una delle interpretazioni più intense della sua carriera. Il suo Ulisse non è un eroe invincibile, ma un uomo segnato dalla guerra, consumato dalla nostalgia e costretto a confrontarsi con i propri fantasmi prima ancora che con mostri e divinità. Damon costruisce un personaggio umano, vulnerabile e profondamente moderno, senza mai tradire la grandezza epica del mito.

Un cast tra i più prestigiosi degli ultimi anni

Sarebbe, a mio avviso, riduttivo parlare di un film sostenuto da un solo protagonista. Nolan dirige uno dei cast più prestigiosi mai riuniti negli ultimi anni. Anne Hathaway dona a Penelope una forza silenziosa e una dignità regale che trasformano l'attesa in un autentico atto di eroismo. Tom Holland sorprende nel ruolo di Telemaco, il figlio che cresce nell'ombra di un padre diventato leggenda, regalando un'interpretazione intensa e matura. Di straordinario impatto anche Robert Pattinson, inquietante e magnetico nei panni di Antinoo, simbolo della corruzione che assedia Itaca. Zendaya, nel ruolo della dea Atena, conferisce al personaggio un'aura enigmatica e autorevole, mentre Lupita Nyong'o illumina ogni scena con la sua eleganza drammatica.

Il film, inoltre, può contare sul talento di Charlize Theron, John Leguizamo, Benny Safdie, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth, Jon Bernthal, Samantha Morton, Corey Hawkins, James Remar e numerosi altri interpreti che, pur in ruoli meno estesi, contribuiscono a dare vita a un universo narrativo ricchissimo, dove nessun personaggio appare mai marginale. È il segno distintivo del cinema di Nolan: ogni volto ha un peso, ogni presenza lascia un'impronta.

Un'impresa tecnica di livello monumentale

Dal punto di vista tecnico, Odissea rappresenta un'impresa monumentale. Le riprese in Grecia, Italia, Marocco, Islanda, Scozia e Malta restituiscono un Mediterraneo autentico e selvaggio, lontano dagli artifici digitali che dominano il cinema contemporaneo. Il mare non è soltanto uno sfondo: è un personaggio vivo, imprevedibile, capace di incarnare il destino stesso dell'uomo.

Un messaggio universale che attraversa i secoli

La vera forza del film, però, risiede nella sua capacità di parlare al presente attraverso un racconto antico di tremila anni. L'Odissea diventa la storia di ogni uomo che cerca una casa, della fatica del ritorno, del peso delle proprie scelte e del prezzo della sopravvivenza. Nolan dimostra ancora una volta che il grande cinema non consiste soltanto nello stupire lo spettatore, ma nel costringerlo a interrogarsi su sé stesso. In un'epoca in cui molti sembrano inseguire esclusivamente il botteghino, Odissea restituisce al termine "kolossal" il suo significato più autentico: un'opera monumentale che unisce spettacolo, cultura e profondità emotiva. Con questo film Christopher Nolan non si limita ad adattare Omero. Lo reinventa senza tradirlo, trasformando il poema fondativo della civiltà occidentale in un'esperienza cinematografica destinata a essere ricordata per decenni. Se il cinema possiede ancora il potere di creare meraviglia, "Odissea" ne è oggi la prova più luminosa. Non è soltanto uno dei migliori film dell'anno: è uno di quei rarissimi eventi che ricordano perché il grande schermo continui a essere il luogo dove i sogni, i miti e la storia si incontrano.