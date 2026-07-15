Torre Annunziata, “Premio Campania Europea 2026” a Giovanni Taranto per il romanzo "La chianca"

A cura della Redazione

Martedì 14 luglio, presso il Municipio di Volla, si è tenuta la cerimonia di consegna del “Premio Campania Europea 2026” a Giovanni Taranto. Il riconoscimento è stato conferito allo scrittore e giornalista di Torre Annunziata con una motivazione che unisce il valore artistico a quello civile dell'opera: "Con profonda ammirazione e altissimo merito letterario e civile per il romanzo "La chianca". Per aver saputo fondere quarant'anni di rigoroso giornalismo d'inchiesta con una straordinaria potenza narrativa, trasformando il "noir vesuviano" in strumento di denuncia contro l'omertà e in un presidio di legalità, giustizia e riscatto sociale".

L'evento, organizzato dal presidente dell'Associazione Culturale Campania Europea, Armando Maglione, è stato l'occasione per un dibattito che ha coinvolto i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Volla e diverse realtà associative locali. Al centro del confronto i temi portanti de "La chianca" (Avagliano Editore), in particolare la piaga del traffico di donne gestito dalle mafie per il mercato della prostituzione, e le dinamiche del "progetto Mariani", che anche quest’anno vede le opere dell’autore oplontino al centro dei progetti di lettura per i ragazzi dell’Istituto Penale Minorile di Nisida, mentre “La chianca” ha raggiunto i precedenti capitoli della saga nelle biblioteche statunitensi delle università di Harvard e Princeton.

All'incontro ha preso parte anche il sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo, anch'egli premiato nel corso della manifestazione per il suo costante impegno a tutela della cultura e dell'impegno civile sul territorio.

Nel ringraziare i promotori e la comunità locale per l'accoglienza ricevuta, Giovanni Taranto ha sottolineato come questo premio rappresenti uno stimolo a proseguire con rinnovata determinazione la propria attività letteraria.

Il riconoscimento giunge in un periodo di intensa attività per l'autore, recentemente premiato anche con il prestigioso “Premio Elsa Morante”, diretto da Tiuna Notarbartolo, con giuria presieduta da Dacia Maraini. Taranto è infatti attualmente impegnato nella stesura del quinto e sesto romanzo dedicati alle indagini del Capitano Giulio Mariani. Nel frattempo, prosegue senza sosta in tutta Italia il tour promozionale de "La chianca", con una fitta serie di presentazioni che stanno toccando località da Nord a Sud, isole comprese.