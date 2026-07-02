Torre Annunziata, "Da una Napoli all'altra": una serata dedicata alla canzone classica napoletana

A cura della Redazione

Un viaggio attraverso la storia della canzone napoletana, dalle sue origini fino alle interpretazioni contemporanee, per riscoprire un patrimonio musicale che continua a rappresentare una delle espressioni più autentiche della cultura partenopea. È questo lo spirito di "Da una Napoli all'altra", l'appuntamento promosso dall'associazione culturale Nike di Torre Annunziata in programma venerdì 3 luglio 2026, alle ore 20, presso la sede di via Pasquale Fusco 1.

Protagonista della serata sarà il maestro Espedito De Marino, chitarrista di lunga esperienza e musicista che nel corso della sua carriera ha collaborato con alcuni dei più importanti interpreti della tradizione napoletana. Ad affiancarlo sul palco sarà il gruppo Le voci del Vesuvio, con un repertorio pensato per accompagnare il pubblico in un percorso musicale che valorizza i grandi classici della canzone partenopea, eseguiti nel rispetto della loro autenticità e della loro identità artistica.

L'iniziativa si inserisce nel programma di attività culturali promosse dall'associazione Nike con l'obiettivo di mantenere vivi gli spazi di aggregazione cittadini, offrendo occasioni di incontro, confronto e partecipazione. La musica diventa così uno strumento per rafforzare il senso di comunità e contribuire alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Per rendere ancora più conviviale l'appuntamento, al termine dell'esibizione è previsto un aperitivo, pensato come momento di socializzazione tra artisti, soci e cittadini, trasformando la serata in un'occasione di condivisione oltre che di spettacolo.

L'associazione ricorda che, per motivi organizzativi e di capienza dei locali, la prenotazione è obbligatoria. Gli interessati sono invitati a confermare anticipatamente la propria partecipazione contattando direttamente l'associazione al numero telefonico 3784243892.

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