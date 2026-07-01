Torre Annunziata racconta la sua storia in una mappa: censiti 26 luoghi simbolo della città

A cura della Redazione

Una città da riscoprire, un itinerario tra storia, cultura e identità. È questo l'obiettivo della mappa realizzata dalla Pro Loco Oplonti Marina del Sole APS, che ha censito 26 luoghi storici, culturali e simbolici di Torre Annunziata, offrendo ai cittadini e ai visitatori uno strumento per conoscere o riscoprire il patrimonio della città oplontina.

Il percorso attraversa alcuni dei luoghi più rappresentativi del territorio: da via Caravelli alle spiagge, dalla celebre Villa di Poppea allo Scoglio di Rovigliano, passando per la Chiesa dell'Immacolata, la Basilica della Madonna della Neve e altri siti che raccontano secoli di storia, tradizioni e memoria collettiva.

L'iniziativa punta a rafforzare il legame tra la comunità e il proprio territorio, invitando ogni cittadino a condividere il luogo del cuore e il ricordo che lo lega a uno dei 26 punti inseriti nella mappa.

Il progetto ha già riscosso un notevole interesse sui social, raggiungendo oltre 20mila persone in pochi giorni. Un risultato che testimonia il desiderio di valorizzare Torre Annunziata attraverso i suoi luoghi più identitari, coinvolgendo non solo chi vive in città ma anche gli oplontini che oggi risiedono altrove.

L'obiettivo della Pro Loco è continuare a diffondere la mappa per promuovere la conoscenza del patrimonio storico e culturale cittadino e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità ricca di storia e bellezze spesso ancora poco conosciute.

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