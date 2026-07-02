Torre Annunziata – “Fabula”, mediometraggio con protagonisti gli alunni torresi

A cura della Redazione

"Ciak, si impara!". La difesa dell’ambiente si apprende tra i banchi di scuola, ma si racconta dietro la macchina da presa. Nasce così il progetto cinematografico di rete “Fabula", un viaggio collettivo che ha unito competenze, passioni degli alunni del IV Circolo Didattico “Carlo Nunziante Cesaro” di Torre Annunziata, diretto dalla prof. Maria Pisciuneri, e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Angioletti” di Torre del Greco, diretto dalla prof. Rosaria Lo Priore.

Al centro della pellicola c'è la regola d’oro della sostenibilità. Attraverso gli occhi dei ragazzi, il mediometraggio affronta l'impatto dei rifiuti sul nostro habitat e l'importanza delle piccole azioni quotidiane, come la raccolta differenziata e il recupero dei materiali. Le aule scolastiche si sono trasformate in un vero e proprio set cinematografico, un autentico laboratorio sociale e creativo. “Fabula”, infatti, non è solo un film, ma è il racconto di un viaggio che ha visto crescere i ragazzi coinvolti “laboratorio dopo laboratorio”. Un progetto così ambizioso, però, non prende vita da solo. Ha richiesto una guida sicura, paziente e lungimirante, nella persona del regista e autore dei testi dei brani Renato Salvetti.

Il lavoro si è concluso ieri sera con la proiezione pubblica della pellicola. Momento di festa per restituire alla cittadinanza e alle famiglie il frutto di mesi di impegno e creatività di docenti, alunni ed esperti nel Teatro San Francesco di Torre Annunziata grazie all’ospitalità di Liliana Peluso, ottima padrona di casa e presidente dell’associazione “La Filodrammatica” con la quale si è instaurata una proficua collaborazione per la valorizzazione culturale del territorio e della città.

Questo mediometraggio resterà nella storia della nostra comunità scolastica come la prova tangibile di cosa siamo capaci di fare quando camminiamo e creiamo insieme.