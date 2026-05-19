A cura della Redazione

“Torre Annunziata, tra sogno e realtà” è il titolo del bellissimo spettacolo messo in scena lunedì sera al teatro Karol di Castellammare di Stabia, dai bambini delle classi quinte di scuola primaria dell'I.C. Alfieri di Torre Annunziata che si sono esibiti in una rappresentazione esilarante e coinvolgente.

Attraverso lo studio del passato di Torre, a partire dai suoi natali, i bambini hanno evidenziato i punti di forza della città e hanno richiesto più attenzione per i più piccoli e maggior senso di appartenenza e collaborazione a tutti i cittadini per far ritornare torre ai fasti di una volta.

Le parole conclusive dello spettacolo sono state davvero emozionanti e piene di un sentimento di amore e di speranza per la nostra città. Uno dei bravi attori esordiva dicendo: “Forse, chissà, verrà un giorno in cui ognuno potrà scegliere se rimanere o partire… avere la possibilità di restare accanto agli affetti se si desidera restare o andare lontano, se il mondo lo chiama” e un altro, di rimando: “Vorrei che ogni torrese, nel suo piccolo fosse pronto a dare il suo contributo per restituire dignità a Torre Annunziata, la città più bella del golfo di Napoli” e ancora… “Una città bisognosa di cure e di amore perché è la nostra città e dobbiamo prendercene cura”.

Grandi interpreti tutti e 56 gli alunni che hanno recitato, cantato e si sono esibiti in due balli evidenziando i loro molteplici talenti. C’è davvero da riporre ogni speranza nel futuro guardandoli all’opera! Ottimo il lavoro svolto dalle docenti Alessandrella, De Simone, Esposito, Melone, Salvatore e Vitaglione che hanno portato avanti il progetto Pon coinvolgendo e tirando fuori i talenti di ciascuno. Un plauso alla Dirigente, prof.ssa Ersilia Buonocore, che ha sempre un'attenzione per il teatro come mezzo per migliorare le capacità di ciascun alunno.