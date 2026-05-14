A cura della Redazione

Venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026, doppio appuntamento alle ore 20:30 al Teatro San Francesco in Torre Annunziata. Il sipario si apre con la commedia brillante “Arezzo 29 in tre minuti” di Olimpia e Gaetano Di Maio. Lo spettacolo è realizzato da “La Filodrammatica San Francesco”, associazione che promuove la II Rassegna Teatro Amatoriale-Premio Antonio Caso e, ovviamente, è in cartellone fuori concorso. E’ candidato, invece, al “Campania Felix 2026” prestigiosa competizione artistica promossa da FITA, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti.

La regia è affidata a Liliana Peluso che sottolinea: «Arezzo 29 in tre minuti è forse tra le più celebri commedie di Olimpia e Gaetano Di Maio, portata al successo dalla straordinaria Luisa Conte e dall’inarrivabile Nino Taranto. E già questo ne rivela la grande difficoltà nel rappresentarla, tradendola nel tentativo di emulare l’opera originale a tutti i costi. Pertanto la regia intraprenderà un percorso mediano, tra il rispetto del teatro della tradizione partenopea - restando fedele al testo - e la ricerca di soluzioni interpretative nuove».

L’opera si fa portavoce di alcune questioni, ancora oggi molto sentite: le adozioni clandestine e la crisi delle famiglie insite nel testo. Sullo sfondo l’ennesima lite pretestuosa tra Salvatore e Vicenza che nasconde un disagio molto più grande: l’inappagato desiderio di maternità della coprotagonista. Tra i due i loro testimoni di nozze, Gennaro e Matalena, che nel pieno senso di responsabilità del proprio ruolo, si adoperano affinchè si ristabilisca la pace in famiglia. Fanno da contraltare i due giovani “promessi”, Antonio e Retella, in costante attesa del momento giusto per coronare il loro sogno d’amore, già benedetto da Dio con una nuova vita che sta per venire al mondo. Intorno ad essi gravita una serie di personaggi che arricchiscono, nel bene e nel male, il tessuto drammatico. La commedia si conclude con l’invito di Salvatore alla resilienza, soprattutto ora che la vita gli ha offerto un motivo di più per sperare.

La “Filodrammatica Sanfrancesco” è una compagnia di teatro amatoriale. Nasce negli anni ’80 a Torre Annunziata grazie ad Antonio Caso, maestro d’Arte, pittore e attore. Con il suo garbo e simpatia riuscì ad avvicinare i tanti giovani che animavano la parrocchia di San Francesco di Paola, dove il parroco don Antonio Cirillo fece costruire un teatro in cui la compagnia svolgeva e svolge tuttora le attività teatrali.

Oggi la compagnia è guidata da Liliana Peluso ed ha assunto una veste associativa di promozione sociale aderendo della rete FITA. Oltre alla consueta messa in scena di testi teatrali (da quelli di tradizione a quelli coevi), la compagnia promuove spettacoli musicali, laboratori per bambini e adulti. Non ultima la realizzazione di una rassegna del teatro amatoriale, giunta alla sua seconda edizione, intitolandola proprio al fondatore e primo regista della Filodrammatica, Antonio Caso.