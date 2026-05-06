C'è un momento nella vita di ogni uomo in cui il ruolo di "papà" smette lentamente di bastare e lascia spazio a una nuova, più complessa identità, quella di suocero. È proprio su questo delicato passaggio che si costruisce “Promessi Suoceri", una brillante e pungente commedia andata in scena al Teatro Nexus di Torre Annunziata, capace di intrecciare tradizione, ironia e umanità con rara efficacia.

Scritto e diretto da Paolo Caiazzo, lo spettacolo affonda le sue radici nella migliore tradizione della commedia all'italiana, arricchendola con i colori, i ritmi e le sfumature del teatro classico partenopeo. Il risultato è un racconto vivace, che riesce a divertire senza mai perdere di vista la profondità dei sentimenti umani. Al centro della storia troviamo Antonio, ex animatore turistico dal cuore ancora artistico e mai del tutto riconciliato con le scelte della vita. Accanto a lui Elisa, interpretata con misura e sensibilità da Maria Bolignano, insegnante di italiano e moglie concreta, rappresenta al tempo stesso un porto sicuro e il simbolo di una rinuncia mai davvero accettata. Il loro equilibrio, già fragile, viene scosso quando la figlia Lucia, Giovanna Sannino, annuncia il matrimonio con Renzo, Domenico Pinelli, dando il via a una reazione a catena fatta di paure, orgoglio e resistenze.

Antonio teme ciò che molti genitori non confessano: essere messo da parte, relegato in quella "soffitta dei ricordi" dove finiscono i ruoli che non servono più. Così, aggrappandosi alle tradizioni, pretende un incontro ufficiale con la famiglia dello sposo. Ed è proprio in questo momento che la commedia si accende, esplodendo in tutta la sua forza narrativa. Il confronto tra le due famiglie è uno dei punti più riusciti dello spettacolo: esilarante e rivelatore. Da una parte Antonio ed Elisa, dall'altra Gaetano (Antonio D'Avino), figura segnata da un passato ingombrante, e Giulia (Yuliya Mayarchuk), straniera affascinante e misteriosa, con un trascorso da soubrette.

Le differenze sociali ed economiche emergono immediatamente, ma è una verità ancora più scomoda e inconfessabile a trasformare il semplice imbarazzo in un piano di sabotaggio tanto assurdo quanto irresistibile. Come in un moderno riflesso dei Promessi Sposi, Lucia e Renzo si ritrovano intrappolati in una rete di ostacoli inspiegabili, vittime di adulti determinati a impedire le nozze. Il celebre "questo matrimonio non s'ha da fare" riecheggia tra gag brillanti, equivoci e situazioni sempre più paradossali, in un crescendo che tiene il pubblico costantemente coinvolto.

La regia di Caiazzo dimostra grande padronanza dei tempi comici, orchestrando con precisione ogni entrata, ogni battuta, ogni colpo di scena. La "matassa" narrativa si ingarbuglia progressivamente, fino a sembrare impossibile da sciogliere. Eppure, proprio quando tutto sembra perduto, interviene una forma di provvidenza - ironica, sorprendente, lontana da ogni prevedibilità. Il lieto fine arriva, ma non è mai banale né consolatorio: le ferite restano, gli scheletri escono finalmente dagli armadi e i personaggi sono costretti a confrontarsi con ciò che sono stati e con ciò che non potranno più essere. È in questo equilibrio tra leggerezza e verità che Promessi Suoceri trova la sua forza più autentica.

Completano l'efficacia visiva dello spettacolo i costumi curati da Federica Calabrese e le scenografie di Max Comune, capaci di accompagnare e valorizzare ogni passaggio della narrazione senza mai sovrastarla. “Promessi Suoceri” si conferma così un'esperienza teatrale coinvolgente, intelligente e profondamente umana, capace di parlare a tutte le generazioni. Perché, tra padri, figli e suoceri, il vero protagonista resta sempre lui: il complicato, irresistibile teatro della vita.