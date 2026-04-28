Il 23 maggio presso il teatro dell’istituto S. Maria Mazzarello andrà in scena Matrimonio a sorpresa, con Giovanni Caso, Gianpietro Ianneo, Fabrizio Feola, Leonardo Lupoli e il piccolo Gaetano Capasso. Un appuntamento che unisce cuore, impegno e cultura.
L’Associazione Amici di Anita Sorrentino rinnova il suo tradizionale evento di beneficenza, diventato ormai negli anni un punto fermo per chi desidera fare concretamente la differenza nella vita di bambini affetti da Sindrome di Sanfilippo.
Questa iniziativa nasce da una consapevolezza profonda: i piccoli “Sanfilippo Fighters” affrontano ogni giorno una battaglia silenziosa e durissima. Si tratta di una malattia rara e degenerativa che, purtroppo, non permette loro di superare spesso i 13-14 anni di età. Un percorso doloroso, che porta progressivamente alla perdita delle capacità più semplici: dalla parola al movimento, fino alle autonomie quotidiane.
Accanto a loro, instancabili, ci sono le famiglie. Genitori che dedicano la propria vita, 24 ore su 24, alla cura dei propri figli. Ed è proprio qui che interviene il valore concreto della solidarietà: grazie ai fondi raccolti, l’Associazione riesce a garantire qualche ora di assistenza qualificata, offrendo un prezioso sollievo a chi vive ogni giorno questa realtà senza pause.
L’evento non è solo beneficenza, ma anche un momento di condivisione e leggerezza.
Da anni Amici di Anita Sorrentino porta avanti con determinazione questa missione di solidarietà, dimostrando che anche piccoli gesti, se condivisi, possono generare un grande impatto.
➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook