A cura della Redazione

Martedì 21 aprile una mattinata evento per lanciare il Progetto promosso da FITA Campania e dall'associazione Naif e realizzato in collaborazione con gli Istituti “Marconi” e “De Chirico

“Creare una rete di contatti tra i giovani e le associazioni che abitano il territorio di riferimento” è questo l’obiettivo di Campania Host to Host promosso da FITA Campania e dall'associazione Naif in collaborazione con l'Istituto “Marconi” e l'Istituto “De Chirico” di Torre Annunziata.

Martedì 21 aprile nell’auditorium dell'Istituto Marconi la presentazione del Progetto nel corso di una mattinata evento che si aprirà, alle ore 11.00, con lo spettacolo Deus ex Plastica prodotto da Naif con il sostegno di ALPLA. Un quiz show caotico e surreale (un presentatore, due concorrenti, il pubblico chiamato in causa) che smonta i luoghi comuni sulla plastica senza morale preconfezionata, lasciando gli spettatori il premio più prezioso: il dubbio.

Deus ex Plastica si inserisce in quella che è la vision di Campania Host to Host, ovvero formare i giovani al senso critico, al fare rete fino anche a collaborare con le realtà territoriali.

Alle ore 12.00, al termine dello spettacolo, si terrà poi la conferenza stampa di presentazione di Campania Host to Host alla quale parteciperanno gli organizzatori e le dirigenti scolastiche degli Istituti scolastici che vi partecipano.

Le classi coinvolte nel Progetto stanno attraversando un percorso fatto di lezioni di etica digitale e marketing turistico, laboratori teatrali e incontri con associazioni locali. Nelle prossime settimane, ogni gruppo lavorerà a un video che racconti la l’associazione scelta e il territorio che la ospita.

L'obiettivo è quello di creare una rete di contatti tra i giovani e le associazioni che abitano il Territorio, ma anche trasmettere soft skill in maniera anticonvenzionale: lavoro di gruppo, pensiero critico, capacità di ascolto e far acquisire ai ragazzi strumenti creativi e tecnici per promuovere il proprio territorio in modo consapevole e originale.

I video finali confluiranno in un sito web, che verrà presentato a fine lavori.

Trama Deus ex Plastica

Un presentatore, due concorrenti, il pubblico chiamato in causa. Deus ex Plastica è un quiz show caotico e surreale che smonta i luoghi comuni sulla plastica senza morale preconfezionata. Domanda dopo domanda, tra gag, improvvisazione e qualche momento di poesia inaspettata, lo spettacolo affronta una domanda scomoda: di chi è davvero la responsabilità per quello che sta succedendo al nostro pianeta? Si può invertire la rotta senza rinunciare a un materiale che, nel bene e nel male, è parte indispensabile della nostra vita? Lo spettacolo non dà risposte, ma lascia al pubblico il premio più onesto: il dubbio.

Dichiarazioni organizzazioni

“Ringrazio Fita Napoli e Fita Salerno oltre gli Istituti I.I.S Marconi, diretto dalla Dirigente scolastica Agata Esposito ed il Liceo Artistico De Chirico, diretto dalla Dirigente Rosalba Robello sin dal primo momento hanno creduto, insieme a noi, in questo percorso - così Vincenzo Ascione, Presidente di Fita Campania - Campania Host to Host è stato promosso da Fita Nazionale e noi, come Fita Campania, abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di poter offrire ai giovani del nostro Territorio, da sempre punto cardine del nostro operato, strumenti di crescita e di formazione culturale, complementari ed alternativi. L’obiettivo è quello di poter far crescere, sempre più, il concetto di coesione sociale in un territorio ricco di potenzialità che stentano a diventare vere opportunità di crescita solida e duratura per i nostri giovani.”

"La nostra compagnia - spiega Andrea Robbiano regista di Deus ex Plastica e direttore artistico dell’associazione Naif - in questi mesi è impegnata insieme a Fita Campania in un progetto importante a Torre Annunziata volto a far raccontare dalle ragazze e dai ragazzi delle scuole superiori il loro territorio, le realtà culturali e i luoghi del cuore con il loro sguardo curioso e la loro creatività preziosa. La collaborazione con Fita Campania sta facendo in modo che gli obiettivi del progetto vengano raggiunti con attenzione e ottima sintonia. Siamo per questo ancor più felici di contribuire a stimolare le allieve e gli allievi dell'Istituto Marconi con il nostro spettacolo "Deus ex Plastica" che è stato pensato proprio per fornire strumenti critici e non omologati alle nuove generazioni per responsabilizzarle ad un rispetto consapevole dell'ambiente che ci circonda".