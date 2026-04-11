A cura della Redazione

Venerdì 17 aprile alle ore 18.30, presso la Libreria Libertà, in corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata, Massimo Pecoraro sarà protagonista di un incontro con i lettori nell’ambito della rassegna #librionline, curata da Maria Pia Nocerino.

L’autore dialogherà con il pubblico attraversando i suoi lavori più recenti: “Walter Ego – Diario di un’anima ironica”, “Walter Ego – Le identità nascoste” e “Quando a parlare è il cammino”. L’appuntamento sarà un’occasione per entrare nel mondo narrativo di Walter Ego, un progetto che mette al centro le relazioni, l’identità e i cambiamenti che nascono dal confronto con gli altri.

Un percorso fatto di parole semplici, esperienze vissute e osservazioni quotidiane che trovano nella scrittura una forma diretta e accessibile. Durante l’incontro, il dialogo con l’autore diventa parte integrante dell’esperienza: non una semplice presentazione, ma un momento di confronto aperto, in cui il libro si trasforma in uno spazio condiviso tra chi scrive e chi ascolta.

Massimo Pecoraro, autore palermitano, negli ultimi mesi ha affiancato alla scrittura una presenza attiva sui social, dove condivide riflessioni e monologhi che stanno coinvolgendo un pubblico sempre più ampio.