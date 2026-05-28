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Torre Annunziata, successo al Teatro S. Francesco per il Pon “La Bottega del Teatro”

Torre Annunziata, successo al Teatro S. Francesco per il Pon “La Bottega del Teatro”

Gli alunni protagonisti di uno spettacolo emozionante tra pace, inclusione, musica e poesia. Applausi per il regista Domenico Orsini e la tutor Pina Piacente.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Lo strepitoso spettacolo conclusivo del Pon “La Bottega del Teatro” si è svolto il 26 maggio al Teatro S. Francesco di Torre Annunziata, piccolo gioiello della città, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni e significati.

Il laboratorio teatrale è stato guidato dall’eccellente regia del docente Domenico Orsini, figura di grande sensibilità e spessore umano, affiancato dalla docente tutor Pina Piacente, che con passione e dedizione ha accompagnato gli alunni lungo tutto il percorso artistico.

Il copione, in parte scritto dagli stessi studenti, è nato dall’incontro tra immaginazione e realtà quotidiana, affrontando temi profondi e attuali come la guerra, la pace, l’amicizia, l’inclusione, la poesia, la musica e la danza. Tutto è stato rappresentato in un’atmosfera intensa e quasi surreale, capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico presente.

Grande la soddisfazione per tutta la comunità scolastica e, in particolare, per la dirigente scolastica Maria Pisciuneri, da sempre attenta a promuovere percorsi educativi fondati su valori importanti, affrontati attraverso la spontaneità e la sensibilità dei bambini.

Un’esperienza significativa anche per i genitori, che hanno vissuto questo percorso in modo attivo, collaborativo e gioioso, condividendo con orgoglio i successi e le emozioni dei propri figli.

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