Torre Annunziata, successo al Teatro S. Francesco per il Pon “La Bottega del Teatro”

A cura della Redazione

Lo strepitoso spettacolo conclusivo del Pon “La Bottega del Teatro” si è svolto il 26 maggio al Teatro S. Francesco di Torre Annunziata, piccolo gioiello della città, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni e significati.

Il laboratorio teatrale è stato guidato dall’eccellente regia del docente Domenico Orsini, figura di grande sensibilità e spessore umano, affiancato dalla docente tutor Pina Piacente, che con passione e dedizione ha accompagnato gli alunni lungo tutto il percorso artistico.

Il copione, in parte scritto dagli stessi studenti, è nato dall’incontro tra immaginazione e realtà quotidiana, affrontando temi profondi e attuali come la guerra, la pace, l’amicizia, l’inclusione, la poesia, la musica e la danza. Tutto è stato rappresentato in un’atmosfera intensa e quasi surreale, capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico presente.

Grande la soddisfazione per tutta la comunità scolastica e, in particolare, per la dirigente scolastica Maria Pisciuneri, da sempre attenta a promuovere percorsi educativi fondati su valori importanti, affrontati attraverso la spontaneità e la sensibilità dei bambini.

Un’esperienza significativa anche per i genitori, che hanno vissuto questo percorso in modo attivo, collaborativo e gioioso, condividendo con orgoglio i successi e le emozioni dei propri figli.