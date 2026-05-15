C'è un cinema che non si limita a raccontare storie, ma scava dentro le coscienze. “La Salita”, il nuovo film diretto da Massimiliano Gallo, appartiene senza esitazioni a questa categoria: un'opera intensa, profondamente radicata nella storia e nella cultura napoletana, capace di trasformare una vicenda reale in un racconto universale di riscatto. Ambientato nella Napoli del 1983, il film si apre su uno scenario segnato dal bradisismo, fenomeno che costringe alla chiusura del carcere femminile di Pozzuoli. Le detenute vengono redistribuite in altre strutture, e alcune trovano temporaneo rifugio nel carcere minorile di Nisida.

E’ qui che prende forma il cuore della narrazione. Parallelamente, entra in scena una figura simbolica della cultura italiana: Eduardo De Filippo, da poco nominato senatore a vita. Il Suo impegno civile lo porta a visitare più volte l'istituto di Nisida, dove non si limita a osservare, ma interviene concretamente: promuove la ristrutturazione del teatro interno e avvia una scuola di scenotecnica e recitazione. Il teatro diventa così uno spazio di libertà dentro le mura della detenzione, un luogo in cui i giovani reclusi possono riscoprire sé stessi.

Il cast è uno dei punti di forza del film. I temi immediatamente introdotti nella pellicola sono: la libertà perduta, la giovinezza sprecata, le difficoltà che arriveranno al momento del reinserimento e l'assenza di qualcuno che si interessi davvero a questi ragazzi dei quali si occupano solo gli addetti al carcere minorile. Nel cast attori come Alfredo Francesco Cossu, Antonio Milo, Mariano Rigillo e Roberta Caronia offrono interpretazioni solide e sfumate, mentre Shalana Santana, Gea Martire, Maurizio Casagrande e Maria Bolignano arricchiscono il racconto con sensibilità e autenticità. Ognuno contribuisce a creare un mosaico umano credibile, fatto di fragilità, rabbia, speranza e desiderio di redenzione.

Massimiliano Gallo dirige perfettamente, evitando facili retoriche. La sua regia, come lui stesso ha dichiarato, privilegia i volti, i silenzi ed i piccoli gesti, elementi che rendono “La Salita” un'opera profondamente emotiva. Il teatro, nel film, non è solo un espediente narrativo, ma una vera e propria metafora: salire sul palco diventa sinonimo di "salire" nella vita, tentare un riscatto, trovare una nuova prospettiva.

Nel film si alterna la durezza degli spazi carcerari alla magia del palcoscenico, creando un forte contrasto che amplifica il messaggio centrale: anche nei luoghi più chiusi può nascere qualcosa di liberatorio. La salita parla a chiunque creda nella possibilità di cambiare, di ricominciare. È un'opera che lascia il segno, che invita a riflettere e, soprattutto, a non smettere di credere nel potere trasformativo dell’arte.