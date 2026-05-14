"Adesso tu", il nuovo e attesissimo progetto musicale di Tonia Leoncito, non sarà soltanto un concerto, ma un viaggio nell'anima di un'artista che ha fatto della verità emotiva il tratto distintivo del proprio percorso artistico. Dopo aver emozionato il pubblico raccontando l'amore, la famiglia e il cammino verso una nuova consapevolezza interiore, questa volta la cantante partenopea sceglie di compiere il passo più difficile e autentico: raccontare sé stessa

"Adesso tu" è infatti una confessione in musica, una narrazione intensa e delicata dove ogni brano diventa memoria, emozione, vita vissuta. Un mosaico di sentimenti capace di parlare direttamente al cuore di chi ascolta. Sul palco, Tonia porterà non solo la sua voce elegante, raffinata e profondamente espressiva, ma soprattutto la sua umanità.

Quella sincerità rara che negli anni le ha permesso di creare un legame speciale con il pubblico, conquistando consenso e affetto grazie ad uno stile autentico, mai costruito, sempre profondamente sentito. Le sue radici artistiche affondano nella grande tradizione partenopea. Cresciuta sotto la guida del padre Carmine Leoncito, Tonia ha respirato teatro e musica sin da bambina, imparando presto il valore del sacrificio, della disciplina e della bellezza scenica. Un'eredità culturale preziosa che oggi emerge con forza in uno spettacolo costruito con passione, sensibilità e grande maturità artistica.

Ad accompagnarla in questa straordinaria esperienza musicale ci sarà una formazione di musicisti di assoluto livello: Emidio Ausiello alle percussioni, Eugenio Fiorillo e Antonio Capasso al basso, Luca Giani alla chitarra, Luigi Fabozzi alla batteria, Pietro Casaburi alle tastiere e Manuela Raffone ai cori, con le coreografie curate da Sabrina Talotti. Una squadra capace di dare energia, eleganza e profondità ad uno spettacolo che si preannuncia intenso sia dal punto di vista sonoro che emotivo.

E non mancheranno ospiti, sorprese e momenti speciali, in una serata pensata per emozionare, coinvolgere e lasciare il pubblico sospeso tra musica, ricordi e nuove emozioni. "Adesso tu" promette di essere molto più di un evento musicale: sarà un incontro sincero tra un'artista e il suo pubblico, un abbraccio fatto di note, parole e verità. Una serata da vivere con il cuore aperto, lasciandosi trasportare dalla forza delle emozioni autentiche. L’appuntamento è fissato per lunedì 18 maggio 2026 alle ore 20:30 al Teatro Acacia di Napoli.