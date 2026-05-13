Nel cuore del Cilento il 23 maggio 2026, tra vicoli antichi, piazze senza tempo e panorami che raccontano la bellezza autentica del territorio, Perdifumo si prepara a vivere una delle manifestazioni più suggestive e identitarie dell'estate: torna infatti, dopo sette anni, "Comune in Fiore", l'evento ideato nel 2019 da Laura Avella e Annamaria Cappuccio, oggi riproposto grazie all'impegno di Laura Avella sotto il patrocinio della Pro Loco di Perdifumo e Frazioni, presieduta da Agostino Pisano. Una festa che celebra i fiori, ma soprattutto il senso di comunità, la creatività popolare e l'amore per il territorio.

Un progetto nato per unire il Comune di Perdifumo e le sue frazioni - Vatolla, Mercato Cilento, Camella e le tante località disseminate nel territorio comunale - in un grande mosaico di colori, profumi, arte e tradizioni. Per l'occasione, il borgo si trasformerà in un percorso a cielo aperto dove quindici angoli del paese, precedentemente sorteggiati e assegnati ai partecipanti, verranno allestiti con composizioni floreali, piante, elementi decorativi e oggetti del passato e del presente, dando vita a scenografie originali e ricche di significato. Ogni gruppo rappresenterà una frazione o una località del territorio, coinvolgendo cittadini, famiglie, amici e sponsor in un lavoro collettivo che punta a valorizzare il senso di appartenenza e la bellezza condivisa.

Gli "angoli in fiore", dislocati lungo il paese a circa cento metri l'uno dall'altro, saranno visitati da una giuria itinerante che valuterà le opere secondo tre criteri fondamentali: originalità e bellezza, tecnica e abilità, impatto sul territorio. La manifestazione avrà il suo fulcro in Piazza Municipio, dove sarà presente una giuria composta da figure appartenenti a diversi ambiti culturali e artistici. Grande spazio sarà dedicato anche alle scuole del plesso di Perdifumo, appartenenti al circondario scolastico di Castellabate. In Piazza Guglielmini, di fronte alla storica Fontana del Guindacio, i bambini dell'asilo, delle scuole primarie e delle scuole medie presenteranno i propri lavori artistici dedicati al tema floreale e alla natura.

La giornata inizierà già dalla mattina con un appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio naturalistico locale: una passeggiata botanica guidata da Dionisia De Santis, autrice di libri dedicati alla natura, alle erbe e alle piante. Un percorso tra le strade e gli scorci di Perdifumo per conoscere, osservare e raccontare la flora urbana del territorio cilentano. “Comune in Fiore" non è soltanto una gara floreale: è un viaggio nella memoria, nella bellezza e nell'identità di una comunità che sceglie di raccontarsi attraverso i colori dei fiori, l'arte, la partecipazione e il legame profondo con la propria terra. Perdifumo torna a fiorire e con esso fiorisce il cuore del Cilento.