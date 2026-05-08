«…’Mparate ‘a parte!», interventi più o meno strutturati in forma di performance per condividere le esperienze laboratoriali e teatrali avute con Eduardo Zampella, maestro di Teatro e non solo (suo malgrado).

Il “Collettivo Diffusioneteatro” annuncia così la realizzazione di un evento speciale dedicato all’attore, autore, regista, produttore, formatore torrese scomparso lo scorso 27 marzo. Ad ospitarlo sarà la sala teatrale “Ciro Napolitano”, nella sede della Compagnia “La Piccola Ribalta Oplontina”, in Torre Annunziata alla via Gioacchino Murat 19, alle ore 20:00 di sabato 23 maggio 2026. Sul palco gli artisti del “Collettivo Diffusioneteatro”: Cinzia Annunziata, Paola Ariano, Antonio Cariello, Syria Cutraro, Roberta Di Domenico, Massimo Finelli, Marina Fiorenza, Amelia Longobardi, Adelaide Olino, Romualdo Petti, Rosalia Terrana, Marilia Somma, Luca Zecconi.

Eduardo Zampella ha rappresentato una figura fondamentale, fin dagli anni ’60, per la promozione teatrale e culturale sul territorio vesuviano. Nel 1983 dette vita a “Diffusione Teatro” di cui è stato fondatore e cuore pulsante per più di 40 anni. Un laboratorio permanente di ricerca, formazione e sperimentazione dedicato ai diversi linguaggi della scena, realizzato in uno dei contesti più difficili e controversi della provincia di Napoli: Torre Annunziata. "Diffusione Teatro" è stato frequentato da più di 4000 tra artisti e tecnici. In 200 sono oggi impegnati a tempo pieno nel settore.

E sono stati proprio loro a volere questo evento per celebrare un uomo, un artista, un intellettuale, un amico che ha concesso liberamente a tutti l’accesso alle sue sconfinate conoscenze, esperienze e competenze. Nell’occasione La Piccola Ribalta Oplontina vorrà intitolare una sala della sede al grande Eduardo Zampella.