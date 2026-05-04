A cura della Redazione

Dal 7 al 10 maggio 2026 la Villa del Parnaso a Torre Annunziata ospiterà la quarta edizione della rassegna culturale “Insieme nelle Bellezze”, un appuntamento ormai consolidato che mette al centro i giovani e il dialogo tra arti, letteratura e impegno civile.

La manifestazione, promossa dall’associazione Caffè Letterario Nuovevoci in collaborazione con diversi istituti scolastici del territorio e finanziata dall’Unione Europea attraverso il Progetto “Nex Generation EU”, coinvolgerà attivamente gli studenti delle scuole superiori, veri protagonisti degli incontri, aperti gratuitamente anche alla cittadinanza. L’obiettivo del progetto è valorizzare la creatività giovanile e avvicinare i ragazzi alla cultura attraverso linguaggi e modalità innovative, superando i modelli tradizionali e favorendo un confronto diretto con autori, artisti e protagonisti del panorama culturale contemporaneo.

Il programma, consultabile nella locandina che pubblichiamo in calce, si presenta ricco e articolato con ospiti di rilievo nazionale. Tra questi la giornalista e inviata di guerra Giuliana Sgrena, lo scrittore Premio Strega Emanuele Trevi, le autrici Giulia Caminito e Maria Grazia Calandrone, e l’attore e narratore Ascanio Celestini. Accanto agli incontri letterari, spazio anche al teatro, con lo spettacolo sensoriale “Le zie della Stella”, e alla riflessione storica con “Gramsci spiegato a mia figlia”.

Non mancheranno momenti dedicati al benessere e alla natura, come la passeggiata consapevole sul Vesuvio, pensata per unire movimento, ascolto del corpo e contatto con l’ambiente.