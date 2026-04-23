A cura della Redazione

Venerdì 24 Aprile 2026, alle ore 20:30 al Teatro San Francesco in Torre Annunziata, il sipario si apre con la commedia brillante in due atti di Gianni Martone e Fabio Orbitello “Non succede …ma se succede?”. Realizzato dalla compagnia partenopea “Il teatro degli assurdi”, lo spettacolo partecipa alla II Rassegna Teatro Amatoriale San Francesco in concorso per il Premio Antonio Caso nella sezione “prosa”.

“E’ una commedia brillante che affonda le radici nella più autentica tradizione napoletana – spiega Martone - dove il confine tra ciò che si dice e ciò che accade è sottilissimo… e irresistibilmente comico”. L’ambientazione scenica è quella di un quotidiano apparentemente tranquillo in cui i personaggi si muovono tra piccole bugie, verità nascoste e tentativi disperati di mantenere un equilibrio che, inevitabilmente, sfugge di mano. Ognuno è convinto di poter controllare la situazione, di poter negare l’evidenza, di poter dire — con sicurezza — che “nun succede”.

Ma la realtà, beffarda e imprevedibile, prende il sopravvento: equivoci, intrecci e rivelazioni si susseguono in un crescendo di situazioni paradossali, dove ogni tentativo di rimettere ordine genera nuovo caos. Con questa opera la compagnia partecipa per il secondo anno consecutivo alla Rassegna Teatrale Sanfrancesco. La regia dello spettacolo è affidata agli stessi autori che promettono risate a crepapelle.