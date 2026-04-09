A cura della Redazione

La storia di Maurizio Cerrato diventa un’opera teatrale. Si terrà domenica 19 aprile al teatro Nexus di Torre Annunziata, lo spettacolo “Storia di un uomo perbene”. In occasione dei cinque anni dalla tragedia, l’Associazione The Art porta in scena la pièce teatrale ispirata alla tragica vicenda di Maurizio, ucciso la sera del 19 aprile 2021 per un posto auto a Torre Annunziata. Lo spettacolo sarà romanzato attraverso il racconto delle vite di due famiglie "diverse", le cui storie si intrecciano, per poi lanciare un messaggio profondo di legalità e civiltà. Il testo è stato scritto da Giuseppe Russo per la regia teatrale di Maria Autiero. Dopo la prima del 19 aprile lo spettacolo sarà portato in scena nelle scuole del territorio.

Giuseppe Russo è un giovanissimo attore e autore torrese. Sua anche la suggestiva opera “Maria ad Nives” che ripercorre la leggenda del ritrovamento del quadro della Madonna della Neve. Una rappresentazione che provocò un gigantesco momento di ipnosi collettiva durante la festa patronale dello scorso ottobre.