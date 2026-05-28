Torre Annunziata - “Sono un camorrista e mi piace il blues” il primo libro del cantautore Ignazio Scassillo

A cura della Redazione

Si terrà il prossimo giovedì 11 giugno 2026 alle ore 20:00, presso il Social Tennis Club di Cava de’ Tirreni, la prima presentazione ufficiale di “Sono un camorrista e mi piace il blues”, opera del cantautore di Torre Annunziata Ignazio Scassillo, pubblicata da «1886 Publishing». Il libro, strutturato come un vero e proprio copione teatrale tra monologhi, memoria autobiografica e musica d’autore, prenderà vita sul palco in una versione teatrale-musicale con Peppe Lanzetta, interprete dei monologhi dell’opera e autore della prefazione del libro.

Nel corso della serata, Ignazio Scassillo e Peppe Lanzetta accompagneranno il pubblico in un viaggio tra ironia, denuncia civile, ricordi personali e musica dal vivo, affrontando temi come la “camorra quotidiana”, il razzismo territoriale, la memoria del terremoto del 1980 e il ricordo di Giancarlo Siani, alternando momenti di satira sociale a riflessioni intime e poetiche. Ad accompagnare il racconto saranno inoltre brani originali e omaggi alla grande tradizione cantautorale italiana, tra atmosfere blues, jazz e teatro-canzone. A condurre l’incontro sarà Manuela Pannullo.

L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. Il secondo appuntamento si terrà invece venerdì 26 giugno presso l’Auditorium esterno di Sant'Alfonso, sempre a Cava de' Tirreni, con il debutto ufficiale dello spettacolo scritto e diretto da Ignazio Scassillo, tratto dall’omonimo libro, con la direzione artistica di Alfonso Galdi. Lo spettacolo è prodotto da “Nessuno e Centomila – Officina Creativa”, e si avvale della collaborazione di Bina Balzano come aiuto regia.