A cura della Redazione

Venerdì 22 maggio 2026, alle ore 20:30 al Teatro San Francesco in Torre Annunziata, il sipario si riapre con la commedia in due atti di Eduardo De Filippo “De Pretore Vincenzo”. Realizzato dalla compagnia torrese «’A Fenesta d ‘a Torre»”, lo spettacolo partecipa alla II Rassegna Teatro Amatoriale San Francesco in concorso per il Premio Antonio Caso nella sezione “prosa”.

Scritta nel 1957 dall’immenso drammaturgo partenopeo, la storia ruota intorno alla vita del protagonista, Vincenzo De Pretore (interpretato da Vincenzo Genovese che firma anche la regia dello spettacolo), figlio di padre ignoto, cresciuto per strada e per questo costretto a vivere di espedienti e attività illegali.

Neppure l’amore per Ninuccia (Roberta De Caro) che gli consiglia di affidarsi a un santo protettore (Sal Fiorenza) riuscirà a salvarlo dalla tragica fine. De Pretore stabilisce un patto segreto con San Giuseppe: ne ravviva il culto popolare, onorandolo con ceri e fiori, in cambio della sua “protezione” mentre compie i reati - per così dire - “in Suo nome”. Purtroppo l’ultimo “colpo” gli mostrerà l’infondatezza di un accordo sancito in assenza di un esplicito assenso. Quando viene ferito a morte, mentre è in coma, sogna di trovarsi in Paradiso, dove pretende di essere accolto, rivalendosi sul Santo “inadempiente”. L’agonia di De Pretore potrebbe essere paragonata a quella di una città, Napoli, troppe volte umiliata e mortificata dalle storture dei suoi vicoli bui, troppe volte trattata come una “carta sporca”.

La compagnia «’A Fenesta d ‘a Torre» nasce nel 2013 a Torre Annunziata per ferma volontà di Vicenzo Genovese. Oltre due lustri di esperienze artistiche maturate sul palcoscenico che hanno dato vita ad una serie di rappresentazioni caratterizzate da impegno, ricerca e passione. Un gruppo di attori che riesce sempre a far arrivare in platea nitide sensazioni di straordinaria abnegazione trasmettendo autentiche emozioni.

Con “De Pretore Vincenzo” la compagnia torrese ha participato alla seconda edizione del “Festival del Teatro Amatoriale di Poggiomarino Premio Angelo Melfa” dove, tra l’altro, ha ricevuto ben cinque nomination per la serata finale della kermesse in programma il prossimo 12 giugno.