Torre Annunziata, successo per “Matrimonio a sorpresa!”: teatro e solidarietà insieme per i più fragili

A Torre Annunziata il teatro si conferma ancora una volta strumento di solidarietà e partecipazione sociale grazie all’impegno dell’associazione “Amici di Anita Sorrentino”, da sempre vicina ai più fragili e attiva nel sostegno di numerose iniziative benefiche.

Grande partecipazione e tanti applausi hanno accompagnato lo spettacolo di beneficenza “Matrimonio a sorpresa!”, una commedia divertente e coinvolgente che ha regalato al pubblico momenti di pura allegria grazie a Giovanni Caso, Gianpietro Ianneo, Fabrizio Feola, Leonardo lupoli e il piccolo Gaetano Capasso. L’associazione, guidata da Biagio Sorrentino e Pina Balzano, continua infatti a distinguersi per la sua attenzione verso le realtà più delicate del territorio e non solo, abbracciando importanti cause sociali come quella dei Sanfilippo Fighters, associazione impegnata al fianco dei bambini affetti dalla rara sindrome di Sanfilippo.

Matrimonio a sorpresa, incentrata sulla singolare storia di due vedovi che, dopo essersi conosciuti su Facebook, decidono di convolare a nozze, ha regalato risate e divertimento a tutti i presenti.

Uno degli aspetti più originali della serata è stato il coinvolgimento diretto del pubblico: nel secondo atto, infatti, i tanti presenti hanno preso parte simbolicamente al banchetto nuziale, trasformandosi da semplici spettatori a protagonisti dell’evento in un clima di festa, allegria e condivisione.

A presentare la serata è stato l’attore torrese Pasquale Nastri, presidente della compagnia teatrale “Senzarteneparte”, che con professionalità e simpatia ha raccontato la storia dell’associazione ripercorrendo gli eventi nel corso degli anni di sano attivismo.

Commoventi le parole di Pina Balzano e di Biagio Sorrentino, presidente dell’associazione e genitori della cara Anita, alla quale l’associazione è dedicata.

I due hanno voluto ringraziare calorosamente tutti coloro che partecipano e sostengono le iniziative benefiche organizzate nel corso degli anni, ribadendo la volontà di essere sempre più presenti accanto ai giovani e a chi vive situazioni di sofferenza e difficoltà.

Nel corso della serata è stato inoltre annunciato il prossimo appuntamento teatrale, previsto per il 3 giugno presso l’Istituto Mazzarello di via Cavour, nuovo momento di incontro all’insegna della solidarietà e dell’aggregazione sociale, dove ancora una volta Ianneo metterà a disposizione la sua comicità e solidarietà.

Spazio anche ai giovani talenti con il concorso dell’8 settembre “Note per un concerto che va oltre il tempo”, iniziativa dedicata agli artisti emergenti locali e non, che avranno l’opportunità di salire sul palco ed esprimere liberamente la propria arte, valorizzando musica, creatività ed emozioni.

Ancora una volta, dunque, l’associazione “Amici di Anita Sorrentino” dimostra come il volontariato, la cultura e il teatro possano unirsi per dare vita a eventi capaci non solo di intrattenere, ma soprattutto di lasciare un messaggio concreto di speranza, inclusione e solidarietà.