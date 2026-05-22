A cura della Redazione

Torre Annunziata si prepara ad accogliere la quinta edizione de “La Settimana dello Scrittore - Ricordando Michele Prisco”, la rassegna letteraria promossa dalla Libreria Libertà in collaborazione con il Centro Studi Michele Prisco che, anche quest'anno, rinnova il proprio impegno nella diffusione della cultura e nella valorizzazione della grande narrativa italiana.

L'inaugurazione della rassegna dedicata al ricordo di Michele Prisco, una delle voci più autorevoli della letteratura italiana del Novecento, si terrà lunedì 25 maggio alle ore 19.00 a Torre Annunziata, in Corso Vittorio Emanuele III, 417 presso la Libreria Libertà.

Ad aprire il calendario degli appuntamenti sarà la presentazione del romanzo “Figli difficili” di Michele Prisco. L'incontro sarà curato dalla professoressa Lina Fiordoro e dal professore Nicola Piccinino che accompagneranno il pubblico in un percorso di approfondimento dell'opera e della figura dello scrittore.

Ospite dell'evento sarà il Centro Studi Michele Prisco, realtà impegnata nella tutela e nella diffusione dell'eredità culturale dell'autore, il cui contributo arricchirà ulteriormente il momento di confronto e riflessione.

Calenderaio eventi

25 maggio - Serata inaugurale – Presentazione del romanzo “Figli difficili” di Michele Prisco a cura della Prof.ssa Lina Fiordoro e del Prof. Nicola Piccinino. Ospiti: Centro Studi Michele Prisco.

Presentazione del romanzo a cura della e del Ospiti: 26 maggio - Amicizie Letterarie a cura di Paquito Catanzaro con la partecipazione degli studenti del Liceo De Chirico. Ospiti: Antonella Ossorio, Mara Fortuna, Raffaella Ferrè e Miryam Gison.

- con la partecipazione degli studenti del Liceo De Chirico. Ospiti: 28 maggio - Incontro con Luca Trapanese, autore del libro “Storia di una famiglia imperfetta”.

- Incontro con autore del libro “Storia di una famiglia imperfetta”. 29 maggio - Serata dedicata al “Noir al Sud” a cura di Giancarlo Piacci con la partecipazione degli studenti del Liceo Nobel. Ospiti: Sara Bilotti, Armando Guarino, Martin Rua e Giuseppe Petrarca.

a cura di con la partecipazione degli studenti del Liceo Nobel. Ospiti: 15 giugno ospite della libreria Libertà lo scrittore Maurizio De Giovanni con il libro “Il tempo dell’orologiaio”.

L'ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito.

La rassegna “La settimana dello scrittore – Ricordando Michele Prisco” si conferma un’importante occasione di confronto culturale e di approfondimento, oltre che un momento di apertura ufficiale di un progetto che, giunto alla sua quinta edizione, si è affermato negli anni come punto di riferimento per la promozione della letteratura e la valorizzazione degli autori del territorio.