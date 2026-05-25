La magia dell'LP International Film Festival: arte, emozioni e talento

Nella splendida cornice del Teatro Velly di Formello (Roma), il 23 maggio scorso è andata in scena una serata capace di trasformare il cinema in emozione pura. La Gala Night della VI edizione dell'LP International Film Festival ha confermato ancora una volta il prestigio di un evento diventato ormai punto di riferimento per giovani autori, registi emergenti e professionisti del panorama cinematografico contemporaneo.

Ideato e fortemente voluto da Lina Luciana Esposito e Daniela Porcelli, il festival ha saputo fondere arte, cultura, musica e riflessione sociale in una celebrazione intensa e autentica del cinema indipendente. Il Teatro Velly, gremito e partecipe, si è trasformato per una notte in uno spazio sospeso tra sogno e realtà, dove ogni applauso raccontava la forza delle storie e delle emozioni condivise.

A guidare il pubblico in questo viaggio emozionale sono stati i conduttori Jano Di Gennaro, Davide Messina e Michelle Zocco, che con eleganza, spontaneità e grande sensibilità hanno dato ritmo alla serata alternando momenti istituzionali, racconti artistici e passaggi di forte intensità emotiva. L'apertura ufficiale è stata impreziosita dalla sigla interpretata dal cantante Lorenzo Pellegrini, capace di regalare fin dai primi minuti energia e atmosfera, accompagnando il pubblico dentro il cuore pulsante della manifestazione. Grande protagonista della serata è stato naturalmente il Cinema, con i cortometraggi in concorso che hanno saputo distinguersi per qualità narrativa, originalità e capacità di affrontare temi contemporanei con autenticità e profondità.

Tra i premiati della sezione italiana si sono distinti: La Signora del Mare di Roberto Leone, TAO - Tutto bianco tutto sporco di James La Motta, Fuxia di Gabriele Ceccarini e Michele Petino, Il mistero di Spartivento di Angelo Faraci, Lena di Alessandro Alicata, Mi Frida di Valerio Vanrani. Grande emozione anche per il riconoscimento assegnato a Francesco Fariello come miglior attore protagonista, premiato per un'interpretazione intensa e profondamente coinvolgente, capace di conquistare pubblico e critica. Per la sezione internazionale, il premio è andato al cortometraggio Las Escaletas de Luli del regista Cristian Salas, opera di grande sensibilità capace di raccontare con linguaggio universale temi umani e sociali di forte attualità.

Nel corso della manifestazione sono stati proiettati cinque cortometraggi prodotti da LP Production, testimonianza concreta dell'impegno della produzione nel sostenere nuovi linguaggi cinematografici e giovani talenti: Le cose che (non) si vedono di Angelo Bottone, Legami di Massimiliano Galea, È dura avere 18 anni di Francesco Greco, Le scarpe di papà di Francesco Greco. Premi e riconoscimenti anche per Nives Picariello, Viola Vinardi, Serena Imperio, Francesca Galdiero e Martina Romano, interpreti che con il loro talento hanno lasciato un segno importante in questa edizione del festival. Uno dei momenti più intensi della serata è stato il riconoscimento speciale conferito al regista Francesco Greco per il film Se nel buio avrai paura, premiato per il valore artistico e narrativo dell'opera e per il suo percorso nel cinema indipendente. A consegnare il premio è stato il giornalista Rai Antonio Ranalli.

Particolarmente toccante anche l'esibizione di Aurora Greco, interprete della colonna sonora del film, che con la sua voce ha regalato al pubblico un momento di rara intensità, sottolineando il profondo legame tra musica e immagini. Ad arricchire ulteriormente la serata sono stati gli ospiti musicali, tra cui la straordinaria Roberta Tondelli, che ha emozionato il teatro con una performance raffinata e coinvolgente tratta dal suo ultimo disco Sussurando. La cantante ha saputo trasformare ogni nota in emozione, creando un'atmosfera elegante e suggestiva che ha conquistato il pubblico.

Tra le performance canore anche Carma, applauditissima per la sua intensa partecipazione. Numerosi gli artisti presenti in sala: dall'attore Diego Verdegiglio ai giornalisti Angelo Martini, Antonio Ranalli e Maria Luisa Roscino, fino al maestro Lorenzo Biricocoli. Presenti inoltre molti protagonisti del mondo dello spettacolo introdotti dal produttore cinematografico Gianfranco De Rosa insieme a Pierfrancesco Ceccanei, all'attrice Rossella Pugliese e a Giada Pieraccini. Tra loro Alessio Liguori, Luigi De Filippis, Gabriele Casali, Luigi Loreto, Alessio Boriani, Madia Mauro e Lorella Porrini.

La VI edizione dell'LP International Film Festival si chiude con un bilancio estremamente positivo, confermando la manifestazione come uno spazio autorevole dedicato alla valorizzazione del cinema indipendente, delle nuove sensibilità artistiche e dei giovani autori capaci di raccontare il presente attraverso storie autentiche e universali. Una notte di cinema, arte ed emozioni che ha lasciato il segno nel cuore del pubblico, dimostrando ancora una volta quanto il talento, incontrando la passione, possa trasformarsi in magia.