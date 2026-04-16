A cura della Redazione

Venerdì 17 aprile al teatro San Francesco di Torre Annunziata, nell’ambito della II Rassegna del Teatro Amatoriale-Premio Antonio Caso, per la sezione “Musica”, si esibirà l’ensemble “Arcadia” in uno spettacolo dal titolo “In… canto d’Autore”. Il quartetto è costituito da Domenico Pinto (pianoforte), Michele Maria Orazzo (flauto), Lorenzo Scassillo (violino) e Serena Miale (soprano): tutti musicisti del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli.

Michele Orazzo e Serena Miale si sono già laureati, mentre Lorenzo Scassillo e Domenico Pinto sono prossimi a conseguire il titolo accademico. I tre musicisti hanno già avuto delle collaborazioni, partecipando ad esibizioni tra cui “Le Glorie di Maria”, per la direzione artistica della maestra Alessandra Maria Iozzino, al concorso “Riscopriamo Torre” svoltosi a Palazzo Criscuolo.

Attualmente oltre allo studio - che per un musicista rappresenta un vero e proprio stile di vita - tra i progetti futuri c’è una tournée con un programma di musica da camera da portare anche fuori dal belpaese. Lorenzo ci ha parlato del suo particolare interesse per la musica folk, esibendosi tra l’altro anche a Vienna. La soprano Serena Miale è anche una talentuosa pianista e ce ne darà saggio con una sua performance da solista di cui non ha voluto svelare i dettagli, ma che avremo modo di apprezzare nel corso della serata. Il nome dell’ensemble nasce in occasione della loro partecipazione alla Rassegna Sanfrancesco e per la quale concorrono al premio speciale “Francesco Esposito” istituito quest’anno dall’ associazione organizzatrice per la sezione musicale

Lo spettacolo è strutturato in due parti: la prima prevede l’esecuzione di alcuni brani del repertorio classico partenopeo, tra cui ‘a Vucchella, Reginella e altre il cui fil rouge è l’amore. La seconda parte, invece, sarà caratterizzata dalle esibizioni di duetti e solisti in arie delle opere dei grandi autori del panorama della musica classica.