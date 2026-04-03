A cura della Redazione

Un viaggio nella lingua, nella cultura e nell’identità napoletana: è questo il cuore del “Sillabario napoletano”, l’opera firmata da Nino Vicidomini, autore con una lunga esperienza nel panorama culturale e letterario.

Il libro nasce da una profonda conoscenza della parola napoletana e della sua struttura, unendo studio rigoroso e sensibilità artistica. Vicidomini affronta infatti grammatica e sintassi del dialetto con attenzione, ma allo stesso tempo riesce a restituire la musicalità e la forza espressiva dei suoni, elementi fondamentali della lingua partenopea.

Non si tratta solo di un testo tecnico: il Sillabario si distingue per la sua capacità di trasformare lo studio linguistico in racconto. Il ritmo narrativo accompagna il lettore in un percorso continuo, dando vita a una trama originale che rende l’opera accessibile e coinvolgente anche per chi non è esperto.

Il volume si inserisce in una tradizione antica: il sillabario, storicamente utilizzato per insegnare a leggere e memorizzare le parole, diventa qui uno strumento moderno per riscoprire e valorizzare una lingua ricca di storia e significati. L’approccio adottato punta non solo alla comprensione, ma anche a stimolare emozioni e ricordi, attraverso un equilibrio tra forma, suono e contenuto.

L’opera si presenta così come un ponte tra passato e presente, capace di parlare sia a chi vuole approfondire gli aspetti linguistici del napoletano sia a chi desidera avvicinarsi a questa cultura in modo più immediato e suggestivo.

Con “Sillabario napoletano”, Nino Vicidomini offre un contributo significativo alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale di Napoli, confermando il ruolo della lingua come elemento vivo e centrale dell’identità collettiva.