Anche quest'anno il Liceo Pitagora -Croce di Torre Annunziata, diretto dalla prof.ssa Tiziana Savarese, partecipa alla XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico, dedicata al tema generale "Homo sum", ispirato a Terenzio ("Homo sum, humani nihil a me alienum puto").
L'evento, ideato dal prof. Rocco Schembra, sostenuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, si svolgerà venerdì 27 marzo 2026 a partire dalle ore 16.00 in contemporanea presso 360 licei classici.
Il tema dell’edizione 2026 esplora il significato di essere umani oggi, confrontando l'antichità con le sfide contemporanee di pace, tecnologia e humanitas. La dirigente scolastica, prof.ssa Tiziana Savarese, aprirà l’evento all’interno della Tendostruttura alle ore 16.00. Subito dopo la lectio magistralis del prof. Gennaro Carillo, dal titolo “Umano/Inumano. Una prospettiva greca”. “Homo sum” sarà l’argomento intorno al quale ruoteranno tutte le attività nel nutrito programma che prevede numerose performance degli studenti del liceo torrese.