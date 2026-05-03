Il Teatro Velly di Formello (RM) ospiterà, il prossimo 23 maggio, la VI edizione dell'LP International Film Festival, un appuntamento che negli anni si è affermato come spazio autentico di incontro tra arte, impegno e nuove visioni. Presentato nella prestigiosa cornice della Sala Stampa della Camera dei Deputati, il festival ideato da LP Produzioni e prodotto da Lina Luciana Esposito Amendola e Daniela Porcelli si conferma una realtà capace di dare voce al cinema contemporaneo, con uno sguardo attento ai giovani talenti e al panorama indipendente. Dopo i saluti istituzionali dell'on. Luciano Chiocchetti, vicepresidente della Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera dei Deputati, ha moderato l'incontro Aurora Greco.

Questo Festival non è solo una rassegna, ma un progetto culturale che cresce ed evolve, mantenendo al centro una missione chiara: raccontare il nostro tempo attraverso le immagini, affrontando temi che attraversano la società, dall'identità all'inclusione, fino alle trasformazioni generazionali. Il programma della serata promette emozioni e qualità. Nel corso della conferenza stampa sono stati annunciati i cortometraggi italiani premiati la sera del 23 maggio: “La Signora del Mare” di Roberto Leone, “TAO Tutto bianco tutto sporco” di James La Motta, “Fuxia” di Gabriele Ceccarini e Michele Petino, “Il mistero di Spartivento” di Angelo Faraci, “Lena” di Alessandro Alicata, “Mi Frida” di Valerio Vanrani. Grande attesa anche per le Produzioni LP, opere che raccontano fragilità, sogni e contraddizioni, restituendo uno specchio sincero della realtà: “Le cose che (non) si vedono” di Angelo Bottone, “Legami” di Massimiliano Galea, “E’ dura avere 18 anni” e “Le scarpe di papà” di Francesco Greco, “Tradizione ribelle” di Lorenzo Santo. Accanto a questi, uno sguardo internazionale arricchisce ulteriormente il respiro del festival, confermandone la vocazione aperta e dialogante. Il riconoscimento andrà ad un film straniero: “Las Escaletas de Luli” di Cristian Salas. Tra gli ospiti della serata i cantanti Roberta Tondelli e Carma. Prevista, inoltre, la partecipazione di numerosi esponenti del mondo dello spettacolo presentati dal produttore cinematografico Gianfranco de De Rosa con Pierfrancesco Ceccanei e con l'attrice Rossella Pugliese. Come sottolineato dalle produttrici, il cinema qui non è semplice intrattenimento: è uno strumento di crescita collettiva, un mezzo per stimolare uno sguardo critico sul presente e costruire nuove consapevolezze. In un'epoca in cui tutto scorre veloce, l'LP International Film Festival invita a fermarsi, osservare, ascoltare, come suggerisce la frase di Lina Luciana Ammendola che accompagna questa edizione: "Qualunque cosa tu possa fare o sognare di fare, incominciala".